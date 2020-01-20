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Автономне опалення заощадить
українцям 30-35% за...

Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:51

Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж перших трьох місяців 2020 року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30 - 35% менше, ніж в І кварталі 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52

да только очень сложно в многоквартирных домах отказаться от Центрального отопления то есть практически не реально это сделать по закону .... слишком много не исполняемых условий для этого , как то отключение до 70% жильцов от Центрального отопления ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:18

  yama написав:да только очень сложно в многоквартирных домах отказаться от Центрального отопления то есть практически не реально это сделать по закону .... слишком много не исполняемых условий для этого , как то отключение до 70% жильцов от Центрального отопления ...

В новых домах часто и так уже стоят "крышные" котельные. В "старых" -- если есть ОСББ после объяснения (а еще пара сюжетов в новостях была) -- народ обычно соглашается на автономку перейти.
Проблема обычно с хрущами/совсем старым фондом -- где большинство -- субсидианты -- им все пофигу :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:21

В статье умалчивается, сколько придется платить после окончания отопительного сезона.
Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.


А теперь смотрим, что было опубликовано ранее.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.

«За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года», – сказано в сообщении.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46269 ... tavku-gaza

Т.е. при потреблении 170 кубов в год около 16 грн. ежемесячно.
170 кубов в год при автономном отоплении газом ну никак не может быть. У кого такое отопление, может сам подставить реальную цифру.
А при 1600 кубов в год? Около 150 грн. ежемесячно?
Круглый год, даже летом, когда потребляемый объем газа в месяц 3-5 кубов надо будет платить примерно 21-35 грн. за сам газ ( 6,913992 грн. за м³ - https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/) + 150 грн. за доставку.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:23

Если на треть где-то убавится, то где-то на треть прибавится. Другой логики быть вроде и не может
baybuz_external
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:03

*** как при союзе, 30 лет независимая
lestat
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:08

  baybuz_external написав:Если на треть где-то убавится, то где-то на треть прибавится. Другой логики быть вроде и не может

Логика проста: по информации НКРЭКУ теплопотери в сетях бывают до 40%.
Поэтому да -- "воздух" греть будем меньше, квартиры -- больше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

Платежи просто на весь год растянули, а в сумме за год будет больше
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:17

  vova3215 написав:Платежи просто на весь год растянули, а в сумме за год будет больше

На год уже года с три как "растянули"...
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