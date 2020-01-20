Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...

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да только очень сложно в многоквартирных домах отказаться от Центрального отопления то есть практически не реально это сделать по закону .... слишком много не исполняемых условий для этого , как то отключение до 70% жильцов от Центрального отопления ...
yama написав:да только очень сложно в многоквартирных домах отказаться от Центрального отопления то есть практически не реально это сделать по закону .... слишком много не исполняемых условий для этого , как то отключение до 70% жильцов от Центрального отопления ...
В новых домах часто и так уже стоят "крышные" котельные. В "старых" -- если есть ОСББ после объяснения (а еще пара сюжетов в новостях была) -- народ обычно соглашается на автономку перейти. Проблема обычно с хрущами/совсем старым фондом -- где большинство -- субсидианты -- им все пофигу
В статье умалчивается, сколько придется платить после окончания отопительного сезона.
Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.
А теперь смотрим, что было опубликовано ранее.
Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.
«За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года», – сказано в сообщении.
Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.
Т.е. при потреблении 170 кубов в год около 16 грн. ежемесячно. 170 кубов в год при автономном отоплении газом ну никак не может быть. У кого такое отопление, может сам подставить реальную цифру. А при 1600 кубов в год? Около 150 грн. ежемесячно? Круглый год, даже летом, когда потребляемый объем газа в месяц 3-5 кубов надо будет платить примерно 21-35 грн. за сам газ ( 6,913992 грн. за м³ - https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/) + 150 грн. за доставку.