Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...

До разделения платили:
за транпортування (0.19 грн /м3) + розподил (0,68 грн/м3) = 0,87 грн /м3.
Теперь платим - 0,94 грн/м3.
Где тут экономия 30-35% за доставку газа?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:07
До разделения платили:
за транпортування (0.19 грн /м3) + розподил (0,68 грн/м3) = 0,87 грн /м3.
Теперь платим - 0,94 грн/м3.
Где тут экономия 30-35% за доставку газа?
|