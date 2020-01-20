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Автономне опалення заощадить
українцям 30-35% за...

Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:07

До разделения платили:
за транпортування (0.19 грн /м3) + розподил (0,68 грн/м3) = 0,87 грн /м3.
Теперь платим - 0,94 грн/м3.
Где тут экономия 30-35% за доставку газа?
warlamp
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