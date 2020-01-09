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Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
vitaliy_berdinskikh написав:
Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.
З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:10
Ой+ написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.
З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
Ето договоренность с внешней по отношению к систему сущностью - государством Турецкая республика.
Никакого отношения к теме обсуждения это не имеет как как внутренний паспорт априори не предназначен для использования в качестве загранпаспорта или к примеру залога в пункте проката лежаков на пляже, или как залог того что олень привезёт денег не ремонт машины в которую он въехал. То что по отдельной договоренности бумажный внутренний паспорт или новая ИД-карта так используется - это исключение которое никак не влияет на основные возможности документа.
Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:50
Ой+ написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.
З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
Для этого делают загранпаспорт и тогда можно не только в Туреччину
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы
как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.
Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так. Есть такая штука как регламент -- которая четко описывает "что" такое ВУ.
Вопрос на засыпку: ксерокопия паспорта является равнозначной заменой паспорта?
И вопрос "со звездочкой": а нотариально заверенная копия -- является?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:25
_hunter написав:
Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так.
А ето вопрос опять же к министру: он уверен что все НПА обновлены и теперь водительское удостоверение в смартфоне ето полноценный документ, а не какая-то поделка мамкиных программистов?
- Если ето полноценное ВУ то о чем тогда новость? ВУ, повторяюсь, и ранее можно было использовать при посадке в поезд.
- Если ето не полноценное ВУ то получается что министр и вся братия двигающая Недию прямо нарушают закон принуждая полицию, прочие государственные и коммерческие организации принимать в качестве документа удостоверяющего личность или право на управление автомобилем то что НЕ является таким документом. Кажись ето уголовная статья 364, а не административная 186.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:38
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так.
А ето вопрос опять же к министру: он уверен что все НПА обновлены и теперь водительское удостоверение в смартфоне ето полноценный документ, а не какая-то поделка мамкиных программистов?
И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:45
_hunter написав:
И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.
В етом случае новость звучала бы так: "електронное ВУ прошло стадию тестирования и получило официальный статус в Украине - соответствующие изменения были внесены в закон ***, правила дорожного движения и прочие НПА. Теперь им можно пользоваться вместо обычного пластикового ВУ
". При чем тут забытый паспорт я хз.
Гораздо интересней было бы услышать комментарий министра и полиции о том можно ли теперь пользоваться електронным ВУ зарубежом при управлении своим или арендованным автомобилем.
Mind the gap.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:10
vitaliy_berdinskikh написав:
В етом случае новость звучала бы так
_hunter написав:
И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.
: "електронное ВУ прошло стадию тестирования и получило официальный статус в Украине - соответствующие изменения были внесены в закон ***, правила дорожного движения и прочие НПА. Теперь им можно пользоваться вместо обычного пластикового ВУ
". При чем тут забытый паспорт я хз.
Гораздо интересней было бы услышать комментарий министра и полиции о том можно ли теперь пользоваться електронным ВУ зарубежом
при управлении своим или арендованным автомобилем.
Это была бы не новость (обработанная журналистами), а пресс-релиз.
Тестирование, кстати, еще не прошло.
Нет, конечно. И не факт, что в ближайшем будущем планируется. О чем, кстати, изначально предупреждалось.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 06:58
p_a_l написав:
Для этого делают загранпаспорт и тогда можно не только в Туреччину
По ІД можна ще в Грузію і була задумка об'єднати паспорти внутрішній та закордонний якраз в формі ІД.
В перспективі ІД буде давати більше можливостей як паперовий - ось новинка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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