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Finance.ua: Железная карта
monobank. Первые впечатления

Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:29

Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления

Пропонуємо до обговорення:
IRON BANK – все, что нужно знать об элитной карте
IRON BANK – железная карта от monobank. Многие о ней слышали, но немногие видели. Оно и понятно – продукт элитный, не для широких масс. Я около года думал над тем, стоит ли ее оформлять, и вот решился. В этом тексте я расскажу, как это сделать и о своих первых впечатлениях о ней. Забегая наперед скажу, карта интересная и однозначно достойна внимания.

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D2
 
Повідомлень: 51
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:52

Реклама хороша, але є один момент, якщо завтра монобанк навернеться, ФГВФО поверне лише 200 000 грн, а решті своїх коштів Артемій скаже адіос, зате душу грітиме стильна залізяка)
dmitrypost
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Повідомлень: 3
З нами з: 17.10.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:48

Этой карте Монобанка уже год, почему обзор только сейчас опубликовали? Или это какие то обновления?
KULANDALE
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:52

  dmitrypost написав:Реклама хороша, але є один момент, якщо завтра монобанк навернеться, ФГВФО поверне лише 200 000 грн, а решті своїх коштів Артемій скаже адіос, зате душу грітиме стильна залізяка)

Ліміт ФГВФО 200 000 грн мене теж стримує від оформлення цієї картки.
tomcat
 
Повідомлень: 45
З нами з: 28.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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