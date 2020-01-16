Ві нарешті дочекалися ? Можна дізнатися причину такої радості у Вас ?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 20:56
Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
Додано: Сер 05 лют, 2020 01:54
Счета получил с "учётом транспортировки электроэнергии" по официальным счетам 15 евроцентов(цена на зелёную) + % прибыльности.(да разбавленное =14 грн/киловат - стоимость 25% перетока импортной электоэнергии по причине нерегулярной работы ВЕС)
- Перемога?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 05 лют, 2020 08:39
Откуда они взялись эти реформаторы ?, или глядя на народ который еще ходит олигархи исходят на овно, переживая, что еще можно будет подоить это стадо.
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:10
ЗеРеХформаторы переплюнут со своими "покращенням" всех своих попередников.
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