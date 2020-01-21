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Міністр запропонував зрівняти
ціну електроенергії для...

Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:56

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

  Всюдиносапхайчик написав:Нарешті...

Ві нарешті дочекалися ? Можна дізнатися причину такої радості у Вас ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 01:54

  LutsMan написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Нарешті...

Ві нарешті дочекалися ? Можна дізнатися причину такої радості у Вас ?

Счета получил с "учётом транспортировки электроэнергии" по официальным счетам 15 евроцентов(цена на зелёную) + % прибыльности.(да разбавленное =14 грн/киловат - стоимость 25% перетока импортной электоэнергии по причине нерегулярной работы ВЕС)
- Перемога?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Откуда они взялись эти реформаторы ?, или глядя на народ который еще ходит олигархи исходят на овно, переживая, что еще можно будет подоить это стадо.
makishin60
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ЗеРеХформаторы переплюнут со своими "покращенням" всех своих попередников.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:56

LutsMan Принцип справедливості повинен бути, в усьому має бути логіка
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:06

  Всюдиносапхайчик написав:LutsMan Принцип справедливості повинен бути, в усьому має бути логіка

Тогда будет справедливо уравнять зарплаты депутатов, министров,судей с народом в ту или иную сторону не важно, зато поровну :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:20

tigr-uu А хто такий "народ"? Ті хто працює у приватному секторі чи заробляє на себе сам більше за пересічного українця повинен урівнятися з кимось? Та нікОли. Держава може пхати носа лише у те, що фінансується з держбюджету. Державні підприємства не є держбюджетом та потребують нормальних управлінців з ринковими зарплатами.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:16

Задрали уже не знают что повышать, уберите нахрен эти субсидии кому они нужны не делайте между народом войну,не знали что такое эти доплаты и тарифы не скакали,что говорят одно,а потом не знают как ободрать народ.Вот вам и народный президент,а мы лезли скожи вон голосовали.
valentinapoz22
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:50

  Всюдиносапхайчик написав:tigr-uu А хто такий "народ"? Ті хто працює у приватному секторі чи заробляє на себе сам більше за пересічного українця повинен урівнятися з кимось? Та нікОли. Держава може пхати носа лише у те, що фінансується з держбюджету. Державні підприємства не є держбюджетом та потребують нормальних управлінців з ринковими зарплатами.

Згоден частково - держава вже запхалась з "зеленими тарифами", завдяки ним дешеву і мега чисту електрику з атомних елетростанцій продають менше, а дорогу з відновлювальних джерел - дорого. і як завжди за все платити мають кінцеві споживачі. При тому великі споживачі (феросплави) відсуджують собі тарифи суттєво нижчі собівартості.
Мені ок купувати електрику з атомних елевтростанцій, тариф "зеленої" енергії не згоден платити, дешевше в себе поставити батареї
dinozavrik
 
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ЗЕдибіли наголосували, це прекрасно. Давай ще податок ЗЕля на майно і на авто по 18% ну а зулі накупити тут собі і нічо не плать в бюджет
sobko
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