Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

Чтобы уравнять - понизьте цену для промышленности.
И на ЗТ тоже.
Объясните в чем так интересны инвестиции в зеленую энергию, если вся комплектация китайская? Или это инвестиции в китайскую экономику?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:56
Чтобы уравнять - понизьте цену для промышленности.
И на ЗТ тоже.
Объясните в чем так интересны инвестиции в зеленую энергию, если вся комплектация китайская? Или это инвестиции в китайскую экономику?
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:08
Та чисті понти - ігри в екологічність . Хоч тут повно підводних каменів при розміщенні індустріальному на великих площах - які поки ніхто не враховує . ХОч в тих же Європах повно протестів проти тих же вітряків ...
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18
Когда последний раз поднимали цену на электроэнергию для населения, Гройсман гордо заверил, что цена рыночная и это "перемога". Немного позже Демчишин открыл секрет, что население оплачивает только 70% (если память не изменяет) от рыночной цены.
Вывод: как бы не увеличивали стоимость цен на свет/газ/воду/тепло, мы все равно будем оплачивать 50-70% от "рыночной" стоимости.
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