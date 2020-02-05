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Міністр запропонував зрівняти
ціну електроенергії для...

Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:56

Чтобы уравнять - понизьте цену для промышленности.
И на ЗТ тоже.
Объясните в чем так интересны инвестиции в зеленую энергию, если вся комплектация китайская? Или это инвестиции в китайскую экономику?
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:08

  telesystem444 написав:Чтобы уравнять - понизьте цену для промышленности.
И на ЗТ тоже.
Объясните в чем так интересны инвестиции в зеленую энергию, если вся комплектация китайская? Или это инвестиции в китайскую экономику?


Та чисті понти - ігри в екологічність . Хоч тут повно підводних каменів при розміщенні індустріальному на великих площах - які поки ніхто не враховує . ХОч в тих же Європах повно протестів проти тих же вітряків ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18

Когда последний раз поднимали цену на электроэнергию для населения, Гройсман гордо заверил, что цена рыночная и это "перемога". Немного позже Демчишин открыл секрет, что население оплачивает только 70% (если память не изменяет) от рыночной цены.
Вывод: как бы не увеличивали стоимость цен на свет/газ/воду/тепло, мы все равно будем оплачивать 50-70% от "рыночной" стоимости.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:45

  gorobezus написав:Kudrjavuy
Вонючие ферросплавные запорожский и никопольский работают на экспорт процентов на 90, так что население ничего не ощутит.

Нема проблем!
Их закроют, вырежут на металлолом, как и всё остальное - продадут, деньги выведут, рабочих уволят,... - Перемога?
- Деньги выведут и следом выедут в "родовые имения"
- Тогда вопрос: А нахрен было "играться в прихватизацию?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:03

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

нууу ...ееее... монополисты как бы что хотят то делают ... Вот как раз повысят может народ будет дял себя СЭС ставить. Ну и не забываем что многие очень многие получают субсидии (чуть на 1/4 всего бюджета страны идет на субсидии) , вопрос такой елси не можете дать норм.пенсию и норм зарплату то давайте субсидии
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:12

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

а какая зарплата у министра ? он 20%-25% от зарплаты платит за комуналку ? я вот плачу зимой 25% от зарплаты если и дальше буду платить не больше 25% то пусть растут тарифы , ну и министр тоже пусть платит 25 000 грн 1\4 = 25% от своей зарплаты за ком услуги
yama
 
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