Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Мы сравнили 6 горнолыжных курортов
Мне нравятся лыжи. Свежий воздух, снег, солнце, адреналин – что может быть лучше, чем провести зимний отпуск на горнолыжном курорте? Да и ленты соцсетей, которые пестрят фотографиями улыбающихся знакомых со спусков, к этому мотивируют. Планируя отпуск, я сравнила стоимость отдыха на шести не самых дорогих лыжных курортах и решила оформить эту «аналитику» в виде заметки. Возможно, кому-то она поможет определиться с местом для катания и составить смету такой поездки.
Дивися повний текст Не только Буковель. Где и за сколько покататься на лыжах?