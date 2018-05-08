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Finance.ua: Не только
Буковель. Где и за сколько...

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:16

andrijk777
Покажите мне вип-скипассы в Грузии))). Вы, я смотрю, тоже большой спец в вопросе)
vitaliy_etsplus
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:30

  vitaliy_etsplus написав:andrijk777
Покажите мне вип-скипассы в Грузии))). Вы, я смотрю, тоже большой спец в вопросе)

Мова йшла про Буковель. Не притворяйтесь дурачком.
"вип-скипассы в Грузии" - просвітіть нас чи є в них є потреба в Грузії? Те що в них є потреба в Буковелі(для не-економ варіанту, який розглядається в статті) це 100%.
andrijk777
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