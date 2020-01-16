RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:49

  Rainbow написав:YKK
Так Вас принудительно заставляют им пользоваться?
Можете и стикер ОСАГО на лобовое наклеить :mrgreen:

Как бы вводят в заблуждение участников дорожного движения. Чувствуете разницу?
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:54

YKK
Чувствую, что людям дают больше прав и это замечательно.
Кто не хочет или не готов к этому, может пропустить данную новость, возить по старинке все документы и не поливать какахами действительно человеческий сервис.
Rainbow
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:22

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  Rainbow написав:Чувствую, что людям дают больше прав и это замечательно.
мне права дала Конституция)) вот оплатил я штраф по122 за полосу спустя 5 дней после постановы,с запасом даже,учитывая специфику казначейства.А в диджитализированной кабине водителя статус не оплачен уже более трех недель и до сих пор.Ошибок в бюджетном платеже нет,я десятилетиями работал в банковской системе от опера до ликвидатора и сверил и перепроверил не один раз.К чему я- один хрен тапера ехать в новый офис полицаев на Народного попочления и там ополчаться в админпрактике с бумажкой.Хде диджитализированные удобства и права?)) На почту водительской кабины спросил а чё так? ответ до 10 дней ждать мы из АРМОРа берем диджу.Благо по-пути (500 метров в сторону) на один из объектов.Но не удивлюсь если уже и в исполнительную диджи подали х2 ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 03.12.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 252166, MSN [Bot], Модератор і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату)
R2 » Сер 05 лют, 2020 13:23
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 15:40
649Sasha
Скільки паркувальних місць доступно в Києві - дані КМДА
R2 » П'ят 24 січ, 2020 12:38
2 318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 14:08
ALexxxS
Бестселери на ринку нових авто в Україні (дані за 2019 рік)
R2 » Чет 16 січ, 2020 09:13
1 502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 09:13
papchik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.