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Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:49

  Rainbow написав:YKK
Так Вас принудительно заставляют им пользоваться?
Можете и стикер ОСАГО на лобовое наклеить :mrgreen:

Как бы вводят в заблуждение участников дорожного движения. Чувствуете разницу?
YKK
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:54

YKK
Чувствую, что людям дают больше прав и это замечательно.
Кто не хочет или не готов к этому, может пропустить данную новость, возить по старинке все документы и не поливать какахами действительно человеческий сервис.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:22

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  Rainbow написав:Чувствую, что людям дают больше прав и это замечательно.
мне права дала Конституция)) вот оплатил я штраф по122 за полосу спустя 5 дней после постановы,с запасом даже,учитывая специфику казначейства.А в диджитализированной кабине водителя статус не оплачен уже более трех недель и до сих пор.Ошибок в бюджетном платеже нет,я десятилетиями работал в банковской системе от опера до ликвидатора и сверил и перепроверил не один раз.К чему я- один хрен тапера ехать в новый офис полицаев на Народного попочления и там ополчаться в админпрактике с бумажкой.Хде диджитализированные удобства и права?)) На почту водительской кабины спросил а чё так? ответ до 10 дней ждать мы из АРМОРа берем диджу.Благо по-пути (500 метров в сторону) на один из объектов.Но не удивлюсь если уже и в исполнительную диджи подали х2 ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 07:19

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  jeugen написав:Звичайно, в перші місяці, динозаври-поліцейські (а чим далі від Києва - тим їх більше) будуть вимагати бумажку чи пластик, але й такі з часом адаптуються.


Хотів скопіювати з "дії" відповідь на питання "чи має право поліція вимагати оригінали", але програма не дає.
Коротко - фіксувати № жетону і дзвонити на гарячу лінію. Думаю поліцейським провели інструктаж, а хто не зрозумів, тому додатково швидко дороз'яснять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:48

  Ой+ написав:
  jeugen написав:Звичайно, в перші місяці, динозаври-поліцейські (а чим далі від Києва - тим їх більше) будуть вимагати бумажку чи пластик, але й такі з часом адаптуються.


Хотів скопіювати з "дії" відповідь на питання "чи має право поліція вимагати оригінали", але програма не дає.
Коротко - фіксувати № жетону і дзвонити на гарячу лінію. Думаю поліцейським провели інструктаж, а хто не зрозумів, тому додатково швидко дороз'яснять.

Удивительно, но теперь полицейский должен руководствоваться разъяснениями и рекомендациями из программы. Дно пробивается с каждым днем.
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:36

В вихідні зіткнувся зі старими міліцейськими методами роботи. Мене зупинили при виїзді з Києва в напрямі с. Погреби, і типу у мене запах та запропонували пройти алкотестер. Відкрив ковпачок я сам. Подув і отримав 0,3 промілі (напередодні я проспав 16годин, а до того за 60годин вжив тільки 0,5л пива), а тому був впевнений, що жодний з диспансерів не покаже навіть половини від дозволеної норми. Поліцейський вже починав оформляти протокол і раз 50 перепитав, чи знаю я що у мене заберуть права і суд, скоріш за все накладе великий штраф і на рік залишить мене без прав. Десь пів години я просидів в машині вислуховуючи це. Результат - отримав права та тех.паспорт і продовжив поїздку.
І вчора спілкуючись з кумом дізнаюсь, що його відчима на цих же вихідних в районі Білої Церкви зупинили по причині не працюючої лампи правої фари, намагалися за це виписати штраф, після того, як фішка не пройшла, та ще й фара запрацювала - виписали штраф не непрацюючу підсвітку номерного знаку.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:17

jeugen повезло, что старые.
По новых методах берут еще 2 свидетеля. И процедура.
В итоге штраф и лишение прав.
-------------------------------
По поводу лампочек - нужно было устранить на месте, на том бы и разошлись.
Подсветка номера это святое, не должно быть кустарщины, минимум 2 лампы подсветки + 2 лампы в бардачке на замену.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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