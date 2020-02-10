Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08

Техпаспорт 2015 года подтягивается, права 2006-го нет. Отправил сканы с двух сторон через личный кабинет водия, пришло аж 4 письма о том, что заявка в очереди. Ждемс.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)