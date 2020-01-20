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Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський днями заговорив про підвищення середніх зарплат в Україні.

Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
R2
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