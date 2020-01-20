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Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський днями заговорив про підвищення середніх зарплат в Україні.

Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51

Погоджуюсь з автором. В сировинній економіці не може бути висока продуктивність і відповідно зарплати, адже це види діяльності зі спадною віддачею, які миттєво реагують на кон'юнктуру світових цін на сировину( приклад нафта). Треба розвивати промислове виробництво іншого шляху я не бачу. Кредити 5-7-9 на розвиток промислового виробництва ніхто поки що не бере традиційно торгівля сфера послуг. Це до економічного зростання точно не призведе.
sus_taras
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:14

Уничтожили промышленность полностью Тепер на очереди очередная преватизация (земли),что превратит людей в чужих на своей земле...очень жаль но проект «Нежалежность»полностью провалился это поколение воспитанное на Шустере и Бузовой как крысы под дудочку уходят «воду»
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:47

Естественно, лучше в Кракове платить 30% налога на белую зарплату, чем в Киеве 5% на едином налоге. Компания Люксофт доказала это на практике.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

А кроме зарплаты? Уровень образования детей, уровень медицины, уровень работы правоохранительной системы, дороги? Работник он не только придаток к станку он оказывается ещё и человек...
Как мне кажется, резкое поднятие зарплаты без всех вышеперечисленных факторов и без поднятия экономики страны в целом - возможен. Но, цель несколько специфическая. Такое поднятие зарплаты (путем изменения размера минималка) приведет к быстрому наполнению бюджета (читай кормушки для избранных) путем увеличения налогов, за счёт перетекания денег из кармана работодателей в казну. Последствия? Думайте сами.
Sam17a
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