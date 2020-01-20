Президент України Володимир Зеленський днями заговорив про підвищення середніх зарплат в Україні.
Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51
Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51
Погоджуюсь з автором. В сировинній економіці не може бути висока продуктивність і відповідно зарплати, адже це види діяльності зі спадною віддачею, які миттєво реагують на кон'юнктуру світових цін на сировину( приклад нафта). Треба розвивати промислове виробництво іншого шляху я не бачу. Кредити 5-7-9 на розвиток промислового виробництва ніхто поки що не бере традиційно торгівля сфера послуг. Це до економічного зростання точно не призведе.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:17
Да ладно.
1100евро хто средняя зарплата поляка и то не каждого .По факту украинцы в Польше зарабатывают 800-900 евро в лучшем случае РАБОТАЯ по 250-300 часов в месяц .Автор писал статью на коленки ,взяв данные из Википедии .
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
А кроме зарплаты? Уровень образования детей, уровень медицины, уровень работы правоохранительной системы, дороги? Работник он не только придаток к станку он оказывается ещё и человек...
Как мне кажется, резкое поднятие зарплаты без всех вышеперечисленных факторов и без поднятия экономики страны в целом - возможен. Но, цель несколько специфическая. Такое поднятие зарплаты (путем изменения размера минималка) приведет к быстрому наполнению бюджета (читай кормушки для избранных) путем увеличения налогов, за счёт перетекания денег из кармана работодателей в казну. Последствия? Думайте сами.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:07
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
по продуктивности труда ложь !
Кассир в супермаркете например обслуживает столько же человек как в польском если не больше . Куча профессий и специальностей где продуктивность труда такая же если не выше : водитель (городского транспорта, дальбойщик, експедитор) машинист ( електричка поезд метро) , кассир, грузчик, оператор кол центра,охранник на видео наблюдении, продавец не продуктовых и продуктовых товаров , инкассатор, медсестра ( поставит столько капельниц ссколько физически успеет за смену) , лаборант ( проверит все пробы которые придут ) , учитель\тренер, доктор в конце концов при регламенте 15-20 минут на пациента и это первое что пришло в голову список можно породолжить
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:22
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Здесь когда-то уже давали объяснение на эту тему, но, видно, не в прок.
Если говорить о производительности в терминах "штук в час", то и о компенсации (оплате труда) надо говорить в тех же терминах: за одну стрижку парикмахер начальной квалификации зарабатывает на три батона, и здесь разница в оплате между странами не столь драматична.
Но если иметь в виду денежное выражение, то стричь людей с низкими доходами оказывается менее производительным. Менее производительно куда-то везти людей, которые (в массе своей) едут для осуществления такой же малопроизводительной деятельности.
Заметьте, все приведенные Вами примеры относятся к концу платежной цепочки, в начале которой лежит низкая производительность труда в любом из двух вышеприведенных смыслов.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:28
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:13
А що -- є об'єктивні дані, які підтверджують, що продуктивність праці у виробництві в Україні суттєво поступається продуктивності праці у тій же Польщі? Якщо такі дані є -- поділіться, будь ласка, просто цікаво...
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:26
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Я повністю підтримую благі наміри для Держави Президента України Володимира Зеленського щодо ефективного використання робочої сили.
На мою думку, треба:
1. знизити зарплати в середньому до 200$, переглянувши внутрішні ціни на товари і послуги, щоб пересічним вистачало цих 200$,
2. перекрити доступ пересічних для виїзду з метою отримання неоподатковуваних в Україні доходів,
3. терміново домовитися на міжнародному рівні про оплату за кожного найнятого працівника (сума залежатиме від кваліфікації виконуваної роботи),
4. при виїзді пересічних на ПМП Держава має отримувати не менше 80000$ за кожного,
5. заборонити аборти (кримінальна відповідальність) і знизити відповідальність за сексуальне насильство до адміністративної,
6. видавати одноразово 5000$ сім'ям за кожну новонароджену дитину,
7. внутрішній ринок робсили поповнити вихідцями з Африки, Азії та Латинської Америки (їм і 200$ буде за щастя).
Головне, щоб Держава багатіла, а відповідно збільшувався її міжнародний імідж.
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