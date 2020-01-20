Тут вы немного не доработали. - Отнять паспорта и внедрить крепостное право!))
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:38
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:02
А 382 евро средней з/п в Украине каждый зарабатывает?
Вы не понимаете, что если бы у наименее квалифицированных работников з/п стартовала от 1100 евро, то средняя была бы намного выше? Поэтому очевидно, что "не каждого".
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:03
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Любой украинский водитель ОТ имеет производительность труда ниже. А маршрутчик - раза в два.
Может оператор Монобанка и может сравняться, в остальном большая часть операторов колцентров дремуче некомпетенты, имеют очень низкий уровень вежливости и желания помочь клиенту.
Пхаах, ну хоть кто-то может сравняться. Наверное.
Надо было еще похвастаться что производительность труда наших гопников выше чем у польских.
Mind the gap.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:11
Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:14
Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.
В глобальном измерении рассматривается только ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА! Если общество в целом создаёт соответствующее количество благ, то может позволить платить зарплату медсестре, дворнику и пр. обслуживающему персоналу в 5 раз больше.
Вы же не сравнили работника ПО Антонова(с невыпущенным за 5 лет ни одним самолётом) и Аэрбаса с 1000 штук в год?
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:15
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:19
Откуда такая експеритка взялась пример про касира ниже недавно были наши были на учениях В ГЕРМАНИИ ХЛЕБУШЕК В ГЕРМАНИЙ 15 ГРИВЕН ЗАРПЛАТА КАССИРА 55000 ГРИВЕНЬ ЗА 200 ЧАСОВ В МЕСЯЦ И ПОДАТКИ ТАМ 70% привет идиотам каторие боятся поднимать запрлати и податки думают шо поднимиться цены жиды кацапы ХАЧИ и барыги с мажорами главные проблемы украинского народа
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:21
А внутри страны? А если без миграции в родном городе, любой наёмный работник сам приезжает, сам жильё находит и питается вроде не принудительно!
Если работодатель не влез тебе в постель под одеяло с работой то типа ты уже раб? Гы-гы, станные представления у вас о "светлом будущем"!
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:27
Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.
Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.
Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:34
А хто сказав що бізнес вкладує в Україну, за надприбутки вони скуповують замки, та цілі квартали нерухомості в США і в інших омріяних країнах. Примусити платити мінімалку 40тис.грн і пенсія буде 20тис, як доречі сказав Милованов. Хто не хоче - віддати підриємства на акціювання народу, у якого, доречі, вони їх віджали, Або хтось з них нові автогіганти побудував?
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