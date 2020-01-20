Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Додано: Чет 13 лют, 2020 12:11

Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.

Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.