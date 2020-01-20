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Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:38

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

  awant написав:2. перекрити доступ пересічних для виїзду з метою отримання неоподатковуваних в Україні доходів,

Тут вы немного не доработали. - Отнять паспорта и внедрить крепостное право!))
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:02

  levey3233 написав:1100евро хто средняя зарплата поляка и то не каждого .По факту украинцы в Польше зарабатывают 800-900 евро в лучшем случае РАБОТАЯ по 250-300 часов в месяц .Автор писал статью на коленки ,взяв данные из Википедии .

А 382 евро средней з/п в Украине каждый зарабатывает?
Вы не понимаете, что если бы у наименее квалифицированных работников з/п стартовала от 1100 евро, то средняя была бы намного выше? Поэтому очевидно, что "не каждого".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:03

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

  yama написав:водитель

Любой украинский водитель ОТ имеет производительность труда ниже. А маршрутчик - раза в два.

  yama написав:оператор кол центра

Может оператор Монобанка и может сравняться, в остальном большая часть операторов колцентров дремуче некомпетенты, имеют очень низкий уровень вежливости и желания помочь клиенту.
  yama написав:охранник на видео наблюдении

Пхаах, ну хоть кто-то может сравняться. Наверное.

Надо было еще похвастаться что производительность труда наших гопников выше чем у польских. :D
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:11

Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:14

  yama написав:по продуктивности труда ложь !

Кассир в супермаркете например обслуживает столько же человек как в польском если не больше . Куча профессий и специальностей где продуктивность труда такая же если не выше : водитель (городского транспорта, дальбойщик, експедитор) машинист ( електричка поезд метро) , кассир, грузчик, оператор кол центра,охранник на видео наблюдении, продавец не продуктовых и продуктовых товаров , инкассатор, медсестра ( поставит столько капельниц ссколько физически успеет за смену) , лаборант ( проверит все пробы которые придут ) , учитель\тренер, доктор в конце концов при регламенте 15-20 минут на пациента и это первое что пришло в голову список можно породолжить

Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.
В глобальном измерении рассматривается только ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА! Если общество в целом создаёт соответствующее количество благ, то может позволить платить зарплату медсестре, дворнику и пр. обслуживающему персоналу в 5 раз больше.
Вы же не сравнили работника ПО Антонова(с невыпущенным за 5 лет ни одним самолётом) и Аэрбаса с 1000 штук в год?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:15

  warlamp написав:Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.

Пардон, а в Украине эти люди какого сорта были?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:19

Откуда такая експеритка взялась пример про касира ниже недавно были наши были на учениях В ГЕРМАНИИ ХЛЕБУШЕК В ГЕРМАНИЙ 15 ГРИВЕН ЗАРПЛАТА КАССИРА 55000 ГРИВЕНЬ ЗА 200 ЧАСОВ В МЕСЯЦ И ПОДАТКИ ТАМ 70% привет идиотам каторие боятся поднимать запрлати и податки думают шо поднимиться цены жиды кацапы ХАЧИ и барыги с мажорами главные проблемы украинского народа
dmitrodnipro5
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:21

  warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

А внутри страны? А если без миграции в родном городе, любой наёмный работник сам приезжает, сам жильё находит и питается вроде не принудительно!
Если работодатель не влез тебе в постель под одеяло с работой то типа ты уже раб? Гы-гы, станные представления у вас о "светлом будущем"!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:27

  Gastarbaiter написав:
  warlamp написав:Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.

Пардон, а в Украине эти люди какого сорта были?


Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.
Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.
Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:34

А хто сказав що бізнес вкладує в Україну, за надприбутки вони скуповують замки, та цілі квартали нерухомості в США і в інших омріяних країнах. Примусити платити мінімалку 40тис.грн і пенсія буде 20тис, як доречі сказав Милованов. Хто не хоче - віддати підриємства на акціювання народу, у якого, доречі, вони їх віджали, Або хтось з них нові автогіганти побудував?
rudproekt
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