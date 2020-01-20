Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Ни один судья,прокурор,или чиновник не бросит работу здесь и не поедет работать в польшу, почему?
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Рост благосостояния возможен и чисто за счет более развитой экономики новой страны. Понятно, что уборщик не сможет эмигрировать и сходу стать СЕО в корпорации, а, скорее всего, так и будет уборщиком. Но на свою зарплату в новой стране сможет позволить себе чуть больше. Например, отложить 300 евро на летний отдых в сарае в Бердянске проще, получая 800 евро, а не с з/п в 200.
Никто не говорит, что заграницей рай, и у большинства эмигрировавших причина совсем не в профессиональных перспективах.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55
Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 13 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:56
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских – польских средних или минимальных?
То что в цирке клоуны шутят, зрители это уже поняли.
Обидно и стыдно, что сам повелся и купил билеты в цирк.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02
Мало того. Будут еще и уговаривать переехать жить и перевести всю семью. Чтобы заработанное бабло из страны не вывозилось.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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