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Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46

Ни один судья,прокурор,или чиновник не бросит работу здесь и не поедет работать в польшу, почему?
vovar797
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

  warlamp написав:Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.
Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.
Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.

Рост благосостояния возможен и чисто за счет более развитой экономики новой страны. Понятно, что уборщик не сможет эмигрировать и сходу стать СЕО в корпорации, а, скорее всего, так и будет уборщиком. Но на свою зарплату в новой стране сможет позволить себе чуть больше. Например, отложить 300 евро на летний отдых в сарае в Бердянске проще, получая 800 евро, а не с з/п в 200.
Никто не говорит, что заграницей рай, и у большинства эмигрировавших причина совсем не в профессиональных перспективах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55

  komp написав:
  warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

А внутри страны? А если без миграции в родном городе, любой наёмный работник сам приезжает, сам жильё находит и питается вроде не принудительно!
Если работодатель не влез тебе в постель под одеяло с работой то типа ты уже раб? Гы-гы, станные представления у вас о "светлом будущем"!


Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 13 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:56

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских – польских средних или минимальных?
То что в цирке клоуны шутят, зрители это уже поняли.
Обидно и стыдно, что сам повелся и купил билетик в цирк.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 13 лют, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02

  warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

Мало того. Будут еще и уговаривать переехать жить и перевести всю семью. Чтобы заработанное бабло из страны не вывозилось.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

  warlamp написав:Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны.
Ну и какие у нас права - бесплатная медицина, образование итд, гарантированные Конституцией? На какого Украинца я работаю - Порошенко, Зеленского или Яценюка? Да и языком своей страны Вы как то не пользуетесь, больше российским. Хотя сколько ни говори - халва (на любом языке) - во рту слаще не станет.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13

warlamp Ой, извините, не сразу понял, что это сарказм. Просто на форуме так много отчаянных порохоботов, что и не поймешь - кто иронизирует, а кто и вправду верит в светлое будущее :)
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14

Еще раз! Производительность - это модернизация, нормальный орг.климат и зарплаты, а не плетка и рабство!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:31

  awant написав:... і знизити відповідальність за сексуальне насильство до адміністративної

Интересно, не изменится ли мнение этого индивида, когда его ж*** разорвёт своим толстым хреном выходец из Африки, которым он предлагает пополнить рынок рабсилы, после чего заплатит штраф 17 грн
safonovstanislav
 
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