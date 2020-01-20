RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46

Ни один судья,прокурор,или чиновник не бросит работу здесь и не поедет работать в польшу, почему?
vovar797
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

  warlamp написав:Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.
Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.
Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.

Рост благосостояния возможен и чисто за счет более развитой экономики новой страны. Понятно, что уборщик не сможет эмигрировать и сходу стать СЕО в корпорации, а, скорее всего, так и будет уборщиком. Но на свою зарплату в новой стране сможет позволить себе чуть больше. Например, отложить 300 евро на летний отдых в сарае в Бердянске проще, получая 800 евро, а не с з/п в 200.
Никто не говорит, что заграницей рай, и у большинства эмигрировавших причина совсем не в профессиональных перспективах.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 26.02.18
Подякував: 310 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55

  komp написав:
  warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

А внутри страны? А если без миграции в родном городе, любой наёмный работник сам приезжает, сам жильё находит и питается вроде не принудительно!
Если работодатель не влез тебе в постель под одеяло с работой то типа ты уже раб? Гы-гы, станные представления у вас о "светлом будущем"!


Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 13 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 13.03.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:56

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских – польских средних или минимальных?
То что в цирке клоуны шутят, зрители это уже поняли.
Обидно и стыдно, что сам повелся и купил билетик в цирк.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 13 лют, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02

  warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.

Мало того. Будут еще и уговаривать переехать жить и перевести всю семью. Чтобы заработанное бабло из страны не вывозилось.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

  warlamp написав:Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны.
Ну и какие у нас права - бесплатная медицина, образование итд, гарантированные Конституцией? На какого Украинца я работаю - Порошенко, Зеленского или Яценюка? Да и языком своей страны Вы как то не пользуетесь, больше российским. Хотя сколько ни говори - халва (на любом языке) - во рту слаще не станет.
Vovick
 
Повідомлень: 33
З нами з: 24.07.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13

warlamp Ой, извините, не сразу понял, что это сарказм. Просто на форуме так много отчаянных порохоботов, что и не поймешь - кто иронизирует, а кто и вправду верит в светлое будущее :)
Vovick
 
Повідомлень: 33
З нами з: 24.07.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14

Еще раз! Производительность - это модернизация, нормальный орг.климат и зарплаты, а не плетка и рабство!
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:43

є ще фактор кращої країни з якіснішим і перебачуванішим життям.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:46

Самое главное в современном мире - возможность продать. Можно вложить деньги и повысить производительность, а потом оно сгниет на складе. Явный пример - хороший урожай яблок пару лет назад. Цена была копейки и никому оно особе не надо. Наш товар пользуется дурной славой. Я например, 10 раз подумаю прежде чем купить что-то нашего производства не из продуктов питания. Зарплаты, налоги и прочее это просто элементы конкурентного преимущества. Например я лучше куплю кран на кухню известного немецкого или итальянского бренда за 200 баксов, чем нашего за 50 (условно) или китайского за 20. Застройщик, которые продает готовые квартиры купит самое дешевое за 20. Мжно поднять зарплаты, улучшить процессы и выпустить кран за 100 качеством как у брендовго, но его не купят пока он не докажет свое качество. Можно понизить расходы. зарплаты и сделать за 40, но он все равно останется дороже китайского. Ест конечно люди, которые будут в этом разбираться и гдет из-за желания поддержать нац производителя риковать, но это будет не подавляющее большинство.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПФУ знизив показник середньої зарплати
R2 » Пон 20 січ, 2020 10:20
2 651
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:09
ivan_olexyn
Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати...
R2 » Вів 11 лют, 2020 12:22
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:22
sena_2008atp
Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів...
R2 » Пон 10 лют, 2020 17:12
2 189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 18:29
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8026)
13.02.2020 16:05
EximBonus Bot (1162)
13.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.