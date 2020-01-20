Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Ни один судья,прокурор,или чиновник не бросит работу здесь и не поедет работать в польшу, почему?
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Рост благосостояния возможен и чисто за счет более развитой экономики новой страны. Понятно, что уборщик не сможет эмигрировать и сходу стать СЕО в корпорации, а, скорее всего, так и будет уборщиком. Но на свою зарплату в новой стране сможет позволить себе чуть больше. Например, отложить 300 евро на летний отдых в сарае в Бердянске проще, получая 800 евро, а не с з/п в 200.
Никто не говорит, что заграницей рай, и у большинства эмигрировавших причина совсем не в профессиональных перспективах.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55
Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 13 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:56
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских – польских средних или минимальных?
То что в цирке клоуны шутят, зрители это уже поняли.
Обидно и стыдно, что сам повелся и купил билетик в цирк.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 13 лют, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02
Мало того. Будут еще и уговаривать переехать жить и перевести всю семью. Чтобы заработанное бабло из страны не вывозилось.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06
Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Ну и какие у нас права - бесплатная медицина, образование итд, гарантированные Конституцией? На какого Украинца я работаю - Порошенко, Зеленского или Яценюка? Да и языком своей страны Вы как то не пользуетесь, больше российским. Хотя сколько ни говори - халва (на любом языке) - во рту слаще не станет.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:13
warlamp Ой, извините, не сразу понял, что это сарказм. Просто на форуме так много отчаянных порохоботов, что и не поймешь - кто иронизирует, а кто и вправду верит в светлое будущее
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14
Еще раз! Производительность - это модернизация, нормальный орг.климат и зарплаты, а не плетка и рабство!
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:46
Самое главное в современном мире - возможность продать. Можно вложить деньги и повысить производительность, а потом оно сгниет на складе. Явный пример - хороший урожай яблок пару лет назад. Цена была копейки и никому оно особе не надо. Наш товар пользуется дурной славой. Я например, 10 раз подумаю прежде чем купить что-то нашего производства не из продуктов питания. Зарплаты, налоги и прочее это просто элементы конкурентного преимущества. Например я лучше куплю кран на кухню известного немецкого или итальянского бренда за 200 баксов, чем нашего за 50 (условно) или китайского за 20. Застройщик, которые продает готовые квартиры купит самое дешевое за 20. Мжно поднять зарплаты, улучшить процессы и выпустить кран за 100 качеством как у брендовго, но его не купят пока он не докажет свое качество. Можно понизить расходы. зарплаты и сделать за 40, но он все равно останется дороже китайского. Ест конечно люди, которые будут в этом разбираться и гдет из-за желания поддержать нац производителя риковать, но это будет не подавляющее большинство.
|