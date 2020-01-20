Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Додано: Чет 13 лют, 2020 14:46

Самое главное в современном мире - возможность продать. Можно вложить деньги и повысить производительность, а потом оно сгниет на складе. Явный пример - хороший урожай яблок пару лет назад. Цена была копейки и никому оно особе не надо. Наш товар пользуется дурной славой. Я например, 10 раз подумаю прежде чем купить что-то нашего производства не из продуктов питания. Зарплаты, налоги и прочее это просто элементы конкурентного преимущества. Например я лучше куплю кран на кухню известного немецкого или итальянского бренда за 200 баксов, чем нашего за 50 (условно) или китайского за 20. Застройщик, которые продает готовые квартиры купит самое дешевое за 20. Мжно поднять зарплаты, улучшить процессы и выпустить кран за 100 качеством как у брендовго, но его не купят пока он не докажет свое качество. Можно понизить расходы. зарплаты и сделать за 40, но он все равно останется дороже китайского. Ест конечно люди, которые будут в этом разбираться и гдет из-за желания поддержать нац производителя риковать, но это будет не подавляющее большинство.