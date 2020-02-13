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Перепис населення в ОРДЛО через супутник: Дубілет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:05
Пропонуємо до обговорення:
Дмитро Дубілет, який нещодавно відзвітував про проведення оцінки населення України, в одному з останніх інтерв'ю поділився подальшими планами щодо обліку населення деяких регіонів країни.
Дивися повний текст Перепис населення в ОРДЛО через супутник: Дубілет пояснив деталі
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