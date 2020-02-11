RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк зрізав
ставки малому бізнесу

ПриватБанк зрізав ставки малому бізнесу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:46

ПриватБанк зрізав ставки малому бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті.

Дивися повний текст ПриватБанк зрізав ставки малому бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93518
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:46

А почему никто не пишет что реальный процент выходит - 14% ?
v_jeday
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб 1, 2
R2 » Пон 17 лют, 2020 09:07
10 370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 16:08
hxbbgaf
Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 10:37
13 855
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 09:59
buratinyo
Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% -...
R2 » Вів 11 лют, 2020 15:02
3 179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 15:40
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81718)
17.02.2020 16:03
EximBonus Bot (1186)
17.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.