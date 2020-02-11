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У Києві спіймали шахрая,
який вкрав $30 тис. за...

У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:30

У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві викрили шахрая, який під виглядом купівлі валюти незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі $30 тис.

Дивися повний текст У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за допомогою оголошень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:30

заблокировал двери и скрылся )))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:47

Re: У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...

Для обміну валют існують банки! Печерна доба... :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:52

  Всюдиносапхайчик написав:Для обміну валют існують банки! Печерна доба... :-)

В банках точно обманут. В обменнике, например, 24.38, в банке 24.45, курс для карт 24.7, +1% комиссии за валютообмен онлайн. Обман на 563.8 грн на каждой $1000. В банках работают ещё те шулера.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00

...мне вот тоже стало интересно: тачку взял напрокат, или со свалки где подобрал, на "евро-лейблах что ли?... что значит "заблокировал двери и убежал.." - стоимость брошенной тачки во много раз дешевле ожидаемого барыша??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:26

[url][/url]safonovstanislav До чого тут комісії на обмін онлайн?

Люди ведуться на обмін готівки з рук у якихось лівих люлей, яких бачать уперше :lol: і це дурість у сучасному світі. У касах банків немає додаткових комісій при придбанні чи продажу інвалюти.

Щодо онлайн обміну, додаткові комісії також можуть бути повністю відсутніми, але все залежить від самої картки / класу / пакету, тощо.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:36

  Всюдиносапхайчик написав:[url][/url]safonovstanislav До чого тут комісії на обмін онлайн?

Люди ведуться на обмін готівки з рук у якихось лівих люлей, яких бачать уперше :lol: і це дурість у сучасному світі. У касах банків немає додаткових комісій при придбанні чи продажу інвалюти.

Щодо онлайн обміну, додаткові комісії також можуть бути повністю відсутніми, але все залежить від самої картки / класу / пакету, тощо.

А как, в таком случае, называется разница курсов (между кассой банка и "серым" обменником)?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:54

  _hunter написав:
  Всюдиносапхайчик написав:[url][/url]safonovstanislav До чого тут комісії на обмін онлайн?

Люди ведуться на обмін готівки з рук у якихось лівих люлей, яких бачать уперше :lol: і це дурість у сучасному світі. У касах банків немає додаткових комісій при придбанні чи продажу інвалюти.

Щодо онлайн обміну, додаткові комісії також можуть бути повністю відсутніми, але все залежить від самої картки / класу / пакету, тощо.

А как, в таком случае, называется разница курсов (между кассой банка и "серым" обменником)?


Та ніяк не називається. Різниця в курсах - замануха для тих, хто хоче зекономити "100 доларів" ігноруючи ризик втратити всю суму / життя чи отримати по голові чи купу фальшивих грошей. Обмін валют у банку операція з нульовим ризиком, з рук - з найвищим, у обміннику - залежить від його легальності - ви й самі це розумієте. Ймовірно ті, хто заохочує погратися на чорному / сірому ринку, зацікавлені у нових клієнтах.
Всюдиносапхайчик
 
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