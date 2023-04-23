Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:31
Maxwe11 написав:
Податок 15%/30% для не резидентів/резидентів США
15%, которые сам IBKR вычтет, оно бы ладно. Интереснее, как нашей налоговой объяснить, что они уже заплачены и по соглашению о избежании двойного налогообложения с этих дивов нужно доплатить только 1.5% ВС.
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moveton
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:15
moveton написав: Maxwe11 написав:
Податок 15%/30% для не резидентів/резидентів США
15%, которые сам IBKR вычтет, оно бы ладно. Интереснее, как нашей налоговой объяснить, что они уже заплачены и по соглашению о избежании двойного налогообложения с этих дивов нужно доплатить только 1.5% ВС.
десь вже про це детально описували - потрібно отримати документ у ІБ який вони вам не нададуть
тобто просто так звіти ІБ де можна показати що були утримані податки нашій ДПС не зайдуть...
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DmitryZP
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:20
DmitryZP написав:
десь вже про це детально описували - потрібно отримати документ у ІБ який вони вам не нададуть
тобто просто так звіти ІБ де можна показати що були утримані податки нашій ДПС не зайдуть...
Вот то и оно, что про убедить налоговую соблюсти соглашение будет сложно - это много где понаписано. А вот подробно, как получить такой документ, который бы налоговую убедил, я нигде пока не встречал.
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moveton
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:21
moveton
Відео присвячено податкам з дивідендів на стороні американського брокера. Також показується, що на практиці поки важко отримати папірці у потрібному форматі з США, щоб не платити податок з дивідендів в Україні другий раз.
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DmitryZP
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:52
Просто не купляйте компанії і ETF які платять дивіденди.
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adj
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:44
adj написав:
. ІБ не всіх обслуговує в США, якщо у вас буде офіс не США то 99% що по CRS дані відправляться в Україну.
ІБ вже давно не відриває на амер. офіс (для нас)
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