RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:31

  Maxwe11 написав:Податок 15%/30% для не резидентів/резидентів США

15%, которые сам IBKR вычтет, оно бы ладно. Интереснее, как нашей налоговой объяснить, что они уже заплачены и по соглашению о избежании двойного налогообложения с этих дивов нужно доплатить только 1.5% ВС.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 23.03.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:15

  moveton написав:
  Maxwe11 написав:Податок 15%/30% для не резидентів/резидентів США

15%, которые сам IBKR вычтет, оно бы ладно. Интереснее, как нашей налоговой объяснить, что они уже заплачены и по соглашению о избежании двойного налогообложения с этих дивов нужно доплатить только 1.5% ВС.


десь вже про це детально описували - потрібно отримати документ у ІБ який вони вам не нададуть :) тобто просто так звіти ІБ де можна показати що були утримані податки нашій ДПС не зайдуть...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4495
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:20

  DmitryZP написав:десь вже про це детально описували - потрібно отримати документ у ІБ який вони вам не нададуть :) тобто просто так звіти ІБ де можна показати що були утримані податки нашій ДПС не зайдуть...

Вот то и оно, что про убедить налоговую соблюсти соглашение будет сложно - это много где понаписано. А вот подробно, как получить такой документ, который бы налоговую убедил, я нигде пока не встречал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 23.03.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:21

moveton



Відео присвячено податкам з дивідендів на стороні американського брокера. Також показується, що на практиці поки важко отримати папірці у потрібному форматі з США, щоб не платити податок з дивідендів в Україні другий раз.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4495
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:52

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Просто не купляйте компанії і ETF які платять дивіденди.
adj
 
Повідомлень: 613
З нами з: 08.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:44

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  adj написав:. ІБ не всіх обслуговує в США, якщо у вас буде офіс не США то 99% що по CRS дані відправляться в Україну.


ІБ вже давно не відриває на амер. офіс (для нас)
greenozon
 
Повідомлень: 16178
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 22, 23, 24
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
230 72995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 11:26
1finanсier
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 55, 56, 57
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
565 266699
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:40
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
20 13843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2024 19:20
Maxwe11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3836)
19.04.2024 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.