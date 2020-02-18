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Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко не відкидає можливості будівництва продовження столичного метро в напрямку Броварів (Київська обл.) в рамках розвитку київської агломерації.
Дивися повний текст Кличко заговорив про продовження гілки київського метро в напрямку Броварів
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31
Кличко только говорит и обещает!!!!!!!!!!!!!!!
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mapamapa
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:35
говорити - не робити
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Rainbow
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
Ботики ткаченка поналазили. ткаченко і бєня - лохи.
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kyiv7777
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
а Сапожко в курсе его планов? или уже по долям определились...
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Tamagoch
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:29
"Заговорил" - это под пытками что ли? Если ты, Веталь, не делаешь дел, то говорильня твоя уже ничего не стОит. Иди, и поговори, с попугаем, например.
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pin1234
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:41
когда метро дойдет до броваров то на дарнице в вагонах уже не будет мест
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telesystem444
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:16
Пересадочные станции перегружены, сколько можно продлевать ветки, идиоты. Открыли бы в интернете схему метроплитена, хотя бы, Мадрида, и посмотрели как строят метро в городах схожих по количеству населения с Киевом.
Востаннє редагувалось eduard_k
в П'ят 21 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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eduard_k
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:16
telesystem444 написав:
когда метро дойдет до броваров то на дарнице в вагонах уже не будет мест
Не совсем так. Ведь на лесной как раз много народу с Броваров садится...
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:02
пусть вор Кличко Шулявский мост хоть достроит.
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unicdima
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