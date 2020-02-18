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Кличко заговорив про продовження
гілки київського метро...

Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31

Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко не відкидає можливості будівництва продовження столичного метро в напрямку Броварів (Київська обл.) в рамках розвитку київської агломерації.

Дивися повний текст Кличко заговорив про продовження гілки київського метро в напрямку Броварів.
R2
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Кличко только говорит и обещает!!!!!!!!!!!!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:35

говорити - не робити
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Ботики ткаченка поналазили. ткаченко і бєня - лохи.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

а Сапожко в курсе его планов? или уже по долям определились...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:29

"Заговорил" - это под пытками что ли? Если ты, Веталь, не делаешь дел, то говорильня твоя уже ничего не стОит. Иди, и поговори, с попугаем, например.
pin1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:41

когда метро дойдет до броваров то на дарнице в вагонах уже не будет мест
telesystem444
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:16

Пересадочные станции перегружены, сколько можно продлевать ветки, идиоты. Открыли бы в интернете схему метроплитена, хотя бы, Мадрида, и посмотрели как строят метро в городах схожих по количеству населения с Киевом.
Востаннє редагувалось eduard_k в П'ят 21 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:16

  telesystem444 написав:когда метро дойдет до броваров то на дарнице в вагонах уже не будет мест

Не совсем так. Ведь на лесной как раз много народу с Броваров садится...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:02

пусть вор Кличко Шулявский мост хоть достроит.
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