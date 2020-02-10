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Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:30
Пропонуємо до обговорення:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" констатує, що в 2019 році найприбутковішим поїздом міжнародного напрямку був "Київ - Москва" з показником прибутку 145,2 млн гривень.
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R2
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:30
Укрзалізниці до лампади пассажирскі перевезення. По ст. Жмеринка багато поЇздів проходять по окружній дорозі, не зупиняючись. Зробіть посадочну платформу на окружній і люди за 1хв з 4 направлень( Київ, Львів, Одесса, М-Подільск) зможуть зійти і вийти.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 11:24
Те, що це фікція, видно із цифр. Яким чином 99% реалізованих квитків дають збиток у десятки та сотні
мільйонів? Брехня або статті, або УЗ.
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Vladdy
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Додано: Суб 22 лют, 2020 11:35
Патриотичненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:45
Вкладчик1234 написав:
Патриотичненько
Главное ехать со скорбным, каменным лицом.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:55
Це ж треба!
“Ужгород – Лисичанск” с 260,3 млн гривен (из 459 622 реализовано 457 167)
практично 100% заповнюваність і така збитковість!
А все тому, що скоріш за все квитки купуються тільки на половину маршруту і решту шляху поїзд везе повітря.
Нащо об'єднувати маршрути якщо мало хто їздить від кінцевої до кінцевої?
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silver_arrow_ua
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