После эвакуации авто - уже точно не запаркуется))
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:30
Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:25
Барыги при власти зарабатывают на всю катушку. Главное нагрести побольше. Такого даже при Яныке не было. Вот вляпались в зеленую чуму. Квинтэссенция старого патриотичного дерьма с новыми, набранными по объявлениям.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:32
Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
Да, только эвакуацией людей не воспитаешь, но и без неё дела точно не будет. По мелким улицам должны ходить инспекторы, как это во всех странах делается, а на главных магистралях и в центре эвакуаторы и инспекторы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:34
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