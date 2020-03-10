Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні
Дивися повний текст Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:11
Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...
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Дивися повний текст Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:59
Каким боком курс гривны к Спорт-Лайфу ? З/п у персонала в долларах ? Или коммуналка ? Мне так массажный салон в начале года поднял цены, был послан, теперь шлют предложения со скидками. Жлобов надо учить только отказом от их услуг !
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:35
видимо кредиты в долларах у них, они и так налоги оптимизируют как только могут,
все услуги за нал проводят, но все мало
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