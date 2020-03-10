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Sport Life попереджає про зміну
цін на абонементи через...

Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:11

Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

Пропонуємо до обговорення:
Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні

Дивися повний текст Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:59

Каким боком курс гривны к Спорт-Лайфу ? З/п у персонала в долларах ? Или коммуналка ? Мне так массажный салон в начале года поднял цены, был послан, теперь шлют предложения со скидками. Жлобов надо учить только отказом от их услуг !
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:07

а когда курс падал, они что цены снижали?
ykunitsa
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:35

видимо кредиты в долларах у них, они и так налоги оптимизируют как только могут,
все услуги за нал проводят, но все мало
7719polish
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:36

Год пока курс держался никто и не понижал
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:49

Re: Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через.

Жлобская контора. Там хоть какие то инструкторы остались?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:17

Re: Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через.

Вони мають на увазі зниження ціни послуг у зв'язку з передбачуваним зниженням попиту.
awant
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