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Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:05
Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили, цены тоже нормальные как по мне.
Только в последнее время бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.
P.S Если читают менеджеры СпортЛайфа, дайте втык и по убирайте бассейн наконец то.
P/S/ За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:58
на панике коронавируса поднимать цены ))) клоуны
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maksymzp88
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:03
Шарашкіна кантора лайф
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:37
Наверное, они там долларами печи топят для подогрева воды.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
в этом вся наша сущность украинская
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59
Аби не прийшлось закриватись
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Jango-sk
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:14
Здебільшого жлобський руцкаізичний персонал. З угрюмими фізіономіями.
Для дітей луплять ціни на абонементи космічні. І в очах - бабло, бабло.
Чешуть рєпу: як би це на курсі не втратити десять гривень?.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07
intrastranger
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:10
hno3 написав:
Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили...
Только... бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.
.... За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.
Вы сделали мой день
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:58
hno3 написав:
Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили, цены тоже нормальные как по мне.
Только в последнее время бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.
P.S Если читают менеджеры СпортЛайфа, дайте втык и по убирайте бассейн наконец то.
P/S/ За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.
Вы уверены, что ходите в SpotrLife, а не, например, в BlackWater???
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ALexxxS
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