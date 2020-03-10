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Sport Life попереджає про зміну
цін на абонементи через...

Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:05

Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили, цены тоже нормальные как по мне.

Только в последнее время бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.

P.S Если читают менеджеры СпортЛайфа, дайте втык и по убирайте бассейн наконец то.


P/S/ За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:58

на панике коронавируса поднимать цены ))) клоуны
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:03

Шарашкіна кантора лайф
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:37

Наверное, они там долларами печи топят для подогрева воды.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45

в этом вся наша сущность украинская
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59

Аби не прийшлось закриватись
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:14

Здебільшого жлобський руцкаізичний персонал. З угрюмими фізіономіями.
Для дітей луплять ціни на абонементи космічні. І в очах - бабло, бабло.
Чешуть рєпу: як би це на курсі не втратити десять гривень?.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07

3900 это Вам повезло ..... а так то 4400

intrastranger
andrytor
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:10

  hno3 написав:Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили...

Только... бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.

.... За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.


Вы сделали мой день :mrgreen:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:58

  hno3 написав:Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили, цены тоже нормальные как по мне.

Только в последнее время бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.

P.S Если читают менеджеры СпортЛайфа, дайте втык и по убирайте бассейн наконец то.


P/S/ За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.


Вы уверены, что ходите в SpotrLife, а не, например, в BlackWater??? :lol: :lol: :lol:
ALexxxS
 
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