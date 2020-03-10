Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

Додано: Чет 12 бер, 2020 08:05

Нормальная контора, у нас в Херсоне бассейн построили, цены тоже нормальные как по мне.



Только в последнее время бассейн загажен, на дне песок лежит кучами и мусор плавает.



P.S Если читают менеджеры СпортЛайфа, дайте втык и по убирайте бассейн наконец то.





P/S/ За все время существования бассейна, уже лет 7, воду не меняли.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...