Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

ALexxxS

В реальности все не так плохо, в первые годы, вообще круто было, для нашего города первый бассейн 25 метровый построили.

Находится он в ТРЦ Фабрика, которую, по слухам, сын Януковича контролил.
Очень удобное место для людей с деньгами.
Крупно повезло что успели построить, опять же по слухам Янык продавил, иначе наши чинуши костьми лягли бы, но не дали бы построить.

Например, мост, который рядом с Фабрикой не успели закончить, до сих пор не сделан и заморожен, хотя он очень важен для города.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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