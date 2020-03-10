Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

ALexxxS



В реальности все не так плохо, в первые годы, вообще круто было, для нашего города первый бассейн 25 метровый построили.



Находится он в ТРЦ Фабрика, которую, по слухам, сын Януковича контролил.

Очень удобное место для людей с деньгами.

Крупно повезло что успели построить, опять же по слухам Янык продавил, иначе наши чинуши костьми лягли бы, но не дали бы построить.



Например, мост, который рядом с Фабрикой не успели закончить, до сих пор не сделан и заморожен, хотя он очень важен для города.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...