Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

ALexxxS
В реальности все не так плохо, в первые годы, вообще круто было, для нашего города первый бассейн 25 метровый построили.
Находится он в ТРЦ Фабрика, которую, по слухам, сын Януковича контролил.
Очень удобное место для людей с деньгами.
Крупно повезло что успели построить, опять же по слухам Янык продавил, иначе наши чинуши костьми лягли бы, но не дали бы построить.
Например, мост, который рядом с Фабрикой не успели закончить, до сих пор не сделан и заморожен, хотя он очень важен для города.