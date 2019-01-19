Кеш-кредитки

Предлагаю обсудить сабж.
У свинорылов он не пользуется особым интересом, но есть кейсы, когда они выгодны.
Обычно, это когда деньги нужны на несколько дней.
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Лучше заплатить за "фактические дни" из расчёта около 30% годовых, насколько я вижу. И за несколько дней там накапают "сущие копейки".
Самому не приходилось пользоваться, но периодически возникают ситуации, когда сабж бы пригодился.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"