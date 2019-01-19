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Кеш-кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:34
Предлагаю обсудить сабж.
У свинорылов он не пользуется особым интересом, но есть кейсы, когда они выгодны.
Обычно, это когда деньги нужны на несколько дней.
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Лучше заплатить за "фактические дни" из расчёта около 30% годовых, насколько я вижу. И за несколько дней там накапают "сущие копейки".
Самому не приходилось пользоваться, но периодически возникают ситуации, когда сабж бы пригодился.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:01
Вкладчик1234 написав:
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Альфабанк, карта "Максимум-готівка" 26% річних+ 3,5% щомісячно від суми заборгованості на кінець розрахункового періоду.
З плюсів може бути можливість покататися на валютних гойдалках, але з моїм лімітом немає сенсу.
Необхідності користуватися не виникало, тому про підводні камені не в темі.
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stryzhko
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:38
Вкладчик1234 написав:
Предлагаю обсудить сабж.
У свинорылов он не пользуется особым интересом, но есть кейсы, когда они выгодны.
Обычно, это когда деньги нужны на несколько дней.
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Лучше заплатить за "фактические дни" из расчёта около 30% годовых, насколько я вижу. И за несколько дней там накапают "сущие копейки".
Самому не приходилось пользоваться, но периодически возникают ситуации, когда сабж бы пригодился.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Максимум Готивка в данном случае один из лучших вариантов.
Есть ещё такого же ьипа карта от УкрСиба, тоже с бе платным снятием. Детально не сравнивал, но в принципе ничего особенного у обоих нет, абонплаты не снимает, если лежит на полке - кушать не просит.
В целом стоит иметь подобную карту с хорошим лимитом на всякий пожарный случай, куда лучше любых кеш кредитов.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 21:20
Еко максимум від Алли теж здається безкомісна, хоча не тестив, вона завжди в грейсі. І пумбовська всеможу, чи як її
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:52
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