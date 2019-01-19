Кеш-кредитки

Додано: Нед 22 бер, 2020 08:33

stryzhko написав: Вкладчик1234 написав: Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.



Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни" Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"

Альфабанк, карта "Максимум-готівка" 26% річних+ 3,5% щомісячно від суми заборгованості на кінець розрахункового періоду.

З плюсів може бути можливість покататися на валютних гойдалках, але з моїм лімітом немає сенсу.

Необхідності користуватися не виникало, тому про підводні камені не в темі. Альфабанк, карта "Максимум-готівка" 26% річних+ 3,5% щомісячно від суми заборгованості на кінець розрахункового періоду.З плюсів може бути можливість покататися на валютних гойдалках, але з моїм лімітом немає сенсу.Необхідності користуватися не виникало, тому про підводні камені не в темі.

Хочу обратить внимание - я не сразу врубился, поэтому с первого раза отказался от Готивки, потом вкурил и открыл.26% годовых снимаются, но чтобы не платить 3,5% - на РД кредит надо пригасить в 0. А на след день можно снова выбрать все. Т.е. если ты пользуешься до мес, то обойдется в 26% годовых. Если не будешь пригашивать в РД - то в 70% годовых. Подводный камень раз.Подводный камень 2 - у этой карты снятие СВОИХ денег - 4% мин 20 грн. На ветке Альфы жаловались - если пополнишь не ровно в 0, а больше, даже на копейки, то при след снятии кеша снимет 20 грн. Я гашу коп в коп, поэтому такого не было.и кстати, если Приват снять под 4% 1 числа, а погасить ближе к 25 след месяца - то в годовых будет те же 26% плюс-минус. Так что зависит от сроков использования))