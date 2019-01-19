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Кеш-кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:34
Предлагаю обсудить сабж.
У свинорылов он не пользуется особым интересом, но есть кейсы, когда они выгодны.
Обычно, это когда деньги нужны на несколько дней.
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Лучше заплатить за "фактические дни" из расчёта около 30% годовых, насколько я вижу. И за несколько дней там накапают "сущие копейки".
Самому не приходилось пользоваться, но периодически возникают ситуации, когда сабж бы пригодился.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:01
Вкладчик1234 написав:
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Альфабанк, карта "Максимум-готівка" 26% річних+ 3,5% щомісячно від суми заборгованості на кінець розрахункового періоду.
З плюсів може бути можливість покататися на валютних гойдалках, але з моїм лімітом немає сенсу.
Необхідності користуватися не виникало, тому про підводні камені не в темі.
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stryzhko
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:38
Вкладчик1234 написав:
Предлагаю обсудить сабж.
У свинорылов он не пользуется особым интересом, но есть кейсы, когда они выгодны.
Обычно, это когда деньги нужны на несколько дней.
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Лучше заплатить за "фактические дни" из расчёта около 30% годовых, насколько я вижу. И за несколько дней там накапают "сущие копейки".
Самому не приходилось пользоваться, но периодически возникают ситуации, когда сабж бы пригодился.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Максимум Готивка в данном случае один из лучших вариантов.
Есть ещё такого же ьипа карта от УкрСиба, тоже с бе платным снятием. Детально не сравнивал, но в принципе ничего особенного у обоих нет, абонплаты не снимает, если лежит на полке - кушать не просит.
В целом стоит иметь подобную карту с хорошим лимитом на всякий пожарный случай, куда лучше любых кеш кредитов.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 21:20
Еко максимум від Алли теж здається безкомісна, хоча не тестив, вона завжди в грейсі. І пумбовська всеможу, чи як її
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chipmunk
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:52
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Додано: Нед 22 бер, 2020 08:33
stryzhko написав: Вкладчик1234 написав:
Платить например 4% привату, или "4% + вылет из грейса" у большинства конкурентов - не интересно.
Поэтому предлагаю писать свой опыт, в каких банках есть такое, "плюсы-минусы-подводные камни"
Альфабанк, карта "Максимум-готівка" 26% річних+ 3,5% щомісячно від суми заборгованості на кінець розрахункового періоду.
З плюсів може бути можливість покататися на валютних гойдалках, але з моїм лімітом немає сенсу.
Необхідності користуватися не виникало, тому про підводні камені не в темі.
Хочу обратить внимание - я не сразу врубился, поэтому с первого раза отказался от Готивки, потом вкурил и открыл.
26% годовых снимаются, но чтобы не платить 3,5% - на РД кредит надо пригасить в 0. А на след день можно снова выбрать все. Т.е. если ты пользуешься до мес, то обойдется в 26% годовых. Если не будешь пригашивать в РД - то в 70% годовых. Подводный камень раз.
Подводный камень 2 - у этой карты снятие СВОИХ денег - 4% мин 20 грн. На ветке Альфы жаловались - если пополнишь не ровно в 0, а больше, даже на копейки, то при след снятии кеша снимет 20 грн. Я гашу коп в коп, поэтому такого не было.
и кстати, если Приват снять под 4% 1 числа, а погасить ближе к 25 след месяца - то в годовых будет те же 26% плюс-минус. Так что зависит от сроков использования))
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Shaman
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Додано: Нед 22 бер, 2020 08:54
chipmunk написав:
Еко максимум від Алли теж здається безкомісна, хоча не тестив, вона завжди в грейсі. І пумбовська всеможу, чи як її
ПУМБ - комиссия за снятие кредитных - 4,9%
Еко Максимум - условия по кешу, как и по Готивка. Если использовать для оплаты - то есть подводные камни по сравнению с Максимумом, если активно не таритесь в ЕКО))
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Shaman
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:21
Shaman написав:[
Еко Максимум - условия по кешу, как и по Готивка. Если использовать для оплаты - то есть подводные камни по сравнению с Максимумом, если активно не таритесь в ЕКО))
В смысле подводные камни? Я Максимум перевел, теперь две Эко.
Эко гораздо круче Готивки. Можно нал снимать, можно рассчитываться. Во время расчетов поднимают лимит и начисляют 2% бонусов на Эко Маркет чистыми, за любые торговые операции!
Я не то что, активно, а совсем в этом магазине не бываю. Раз в месяц делаю покупку за бонусы.
Раньше Альфа сама повышала лимиты. Потом стала повышать только по запросам из приложения.
Последнее время, уже давно, по запросам не повышает. Даже перестал их подавать.
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