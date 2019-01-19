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Кеш-кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:49
2XL написав:
Shaman написав:В Эко, если на РД есть непогашенный долг, то будет начислена допкомиссия 3,5%. Это плюс к 24% годовых. В Максимуме этого нет
Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?
Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )
для безнала - Максимум
для нала - Готивка
ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал
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Shaman
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:50
Shaman написав: 2XL написав:
Shaman написав:В Эко, если на РД есть непогашенный долг, то будет начислена допкомиссия 3,5%. Это плюс к 24% годовых. В Максимуме этого нет
Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?
Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )
для безнала - Максимум
для нала - Готивка
ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал
Да хватит уже чушь писать!
Готивку тоже нужно гасить раз в месяц иначе те же 3,5%.
На снятие налички эти карты по условиям абсолютно одинаковые!
Разница лишь в кэшбеке за торговые операции. У одной орехи по предложенным категориям, у другой бонусы магазина , но за все операции.
И ещё у Эко на торговые операции есть льготный период, что делает её универсальнее.
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:30
2XL написав: Shaman написав: 2XL написав:
Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?
Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )
для безнала - Максимум
для нала - Готивка
ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал
Да хватит уже чушь писать!
спокойней, спокойней)
Вы внимательно читайте, что я пишу;)
2XL написав:
Готивку тоже нужно гасить раз в месяц иначе те же 3,5%.
На снятие налички эти карты по условиям абсолютно одинаковые!
Разница лишь в кэшбеке за торговые операции. У одной орехи по предложенным категориям, у другой бонусы магазина , но за все операции.
И ещё у Эко на торговые операции есть льготный период, что делает её универсальнее.
Готивка толька для кеша - использовать ее для орехов под 26% - нюню))
а для орехов надо использовать Максимум, где есть льготный период, но не надо на РД полностью гасить кредит
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Shaman
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