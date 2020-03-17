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Британські супермаркети обмежують
продаж товарів в одні руки

Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:07

Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки

Пропонуємо до обговорення:
Британські мережі супермаркетів запроваджують обмеження на продаж товарів одному покупцеві у зв’язку з тим, що люди почали масово закуповувати велику кількість продуктів перед самоізоляцією.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:07

И у нас уже ограничивают, например АТБ, если посмотреть на их сайте то можно увидеть банер о ограничении продажи товаров с 19 марта, в частности вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться не более 12 шт. в одни руки, все другие товары (за исключением овощей и фруктов) будут отпускаться не более 5 шт./кг. в одни руки.

https://www.atbmarket.com/ru

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Михалыч
 
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