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У monobank не радять купувати
долари по 28-29 UAH/USD

У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:35

У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник мобільного банку monobank Олег Гороховський вважає курс гривні в 28-29 UAH/USD завищеним і не радить скуповувати валюту на піку цін.

Дивися повний текст У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:36

В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USD


предалгают подождать около двух трех месяцев что бы купить по 50-70 UAH/USD
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:58

  yama написав:
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USD


предалгают подождать около двух трех месяцев что бы купить по 50-70 UAH/USD

Да, человек за свои слова ответственности не несёт... Это его личное мнение (на сейчас).
А то, что курс может быть по 50-70 UAH/USD - полностью соглашусь :|
Victor8
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