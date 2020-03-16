Співзасновник мобільного банку monobank Олег Гороховський вважає курс гривні в 28-29 UAH/USD завищеним і не радить скуповувати валюту на піку цін.
Дивися повний текст У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:35
У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У monobank не радять купувати долари по 28-29 UAH/USD.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:36
предалгают подождать около двух трех месяцев что бы купить по 50-70 UAH/USD
Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:58
|