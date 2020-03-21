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Українцям радять зберігати
заощадження у гривні на...

Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:05

Re: Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...

В наших банках доллар часто превращается в не элегантные шорты. Оно того не стоит.
Лучше хранить в долларах в другой стране, хоть под матрасом, хоть в тумбочке.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:25

Без лоха - жизнь плоха.
А таких как Сологуб при коммуняках называли
ПРОВОКАТОРы.
Такой себе поп Гапон от нацбанка
dasichbin07
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:14

Пусть бы депутаты,и чиновники финансировали армию,а не вкладчики ,с мизерных доходов.
alexn12071969
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:39

А потом хрен заберёшь эти депозиты. Потому что то указы, то кризис, то банк ликвидировали. Да и все цены в долларах считают, а не в гривне, и соответственно цены на все тогда растут. Лучше в валюте да под матрасом, чем в наших банках.....
rubykart
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:55

Когда говорящие головы из НБУ что-то начинают советовать, следует делать наоборот. Пока нерезиденты будут выходить в нал из ОВГЗ, гривна будет падать. С учётом падения экспортной выручки и поступлений от заробитчан, упадёт ещё больше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:09

д... в Украине только воровать и по схемам все уводить проданное . Крысы малограмотные делают заключение ,что гривна стабильнее доллара? Сцуко и медицина такая и Мэр!
s0638514888
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:10

А я рекомендую вообще не держать гривну кроме как на покушать, чего НБУ не пишет что индекс Доу Джонса свалился за месяц на 1000 пунктов, где то около 40% такое случается не так уж и часто, в 2008 было падение на 50% но не такое как сейчас отвесное, тогда гривна свалилась с 4.9 на 9.5 и скорректировалас около 8.5, думаю не составиттруда вычислить сейчас курс грн. реальный, а не от НБУ. Но падение индексов не закончено, ожидается на 75% к осени и тогда уже будет весело, пачку масла будем покупать уже гривен по 150 .... А еще есть такие обязательства как гос долг, на сейчас он уже больше на 40% чем мес назад до падения фондового рынка, а если еще предположить что влаелци ОВГЗ захотят обналичить бумаги то ховайтесь!!!
bazaroof
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:59

  phantom_systems написав:Когда говорящие головы из НБУ что-то начинают советовать, следует делать наоборот. Пока нерезиденты будут выходить в нал из ОВГЗ, гривна будет падать. С учётом падения экспортной выручки и поступлений от заробитчан, упадёт ещё больше.

100%. И математика тут еще ппроще. Ежемесячный официальный приток валюты в экономику Украины от заробитчан + 1 миллиард долларов.
Пару месяцев карантина (а он будет длится у нас не меньше) - это минимум минус чистые 3 миллиарда ( 2 месяца+ 1 месяц там на "заработать").
И это при самом удачном раскладе. В реальности прогнозируют закрытые границы до полугода, и даже может больше.
А значит и все 6-8 миллиардов не поступившей в страну валюты. Это в гривне эквивалентно 80-200 миллиардов.
Инфляцию в этом раскладе каждый сам посчитает :?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:55

  Zebra написав:
  Surfer написав:Даже год назад доллар стоил дороже. А за год на депо гривна заработала около 15% : 27,18+15%=31,25 - курс безубыточности гривнедепо на сегодня. Только за последний год.

В каком банке давали 15% чистыми?
И почему ты не учитываешь, что можно было прошлой зимой продать по 27, а летом допустим откупиться по 25 ? Уже профит на сегодня был бы не сравнимый с депо. Каждый считает по своему.


До сих пор масса акутальных столбов в разных банках 18,5-19 грязными, 18,5 даже моня давал.

Откупиться по 25, и это говорит тот кто в прошлом году орал :

  Zebra написав:
  Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
:mrgreen:

скупиться на 26,4 чтобы потом слиться на 23,5 для откупа на 25 - чтобы немного отдышаться на 27 и почувствовать хоть не надолго себя хитросделанным, пока оно все опять откатываться назад не начало - Перемога !

Зображення

:mrgreen: а сейчас задним умом вы все тут умные , парнокопытные. А депо уже 20 с лишним лет давал стабильный и прогнозируемый доход, без валидола, битья лбом об стену от опоздания откупа в уходящий вагон и безсмысленного стирания потных кед. Не рекламирую - меньше народу - выше %. И действительно, допускаю что может быть всякое, в непростое время живем. У каждого, действительно, свой путь - кому то то же надо богатеть мыслью о раках по 5, но вчера, которых он так и не купил.
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:28

Ну естественно, что власть имущим можно на депозитах держать, они то в любое время смогут свои бабки забрать. А вот для простого народа - это рулетка, не забрал вовремя - кури.
aleksandr-musienko
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