В наших банках доллар часто превращается в не элегантные шорты. Оно того не стоит.
Лучше хранить в долларах в другой стране, хоть под матрасом, хоть в тумбочке.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:05
Re: Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...
В наших банках доллар часто превращается в не элегантные шорты. Оно того не стоит.
Лучше хранить в долларах в другой стране, хоть под матрасом, хоть в тумбочке.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:25
Без лоха - жизнь плоха.
А таких как Сологуб при коммуняках называли
ПРОВОКАТОРы.
Такой себе поп Гапон от нацбанка
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:14
Пусть бы депутаты,и чиновники финансировали армию,а не вкладчики ,с мизерных доходов.
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:39
А потом хрен заберёшь эти депозиты. Потому что то указы, то кризис, то банк ликвидировали. Да и все цены в долларах считают, а не в гривне, и соответственно цены на все тогда растут. Лучше в валюте да под матрасом, чем в наших банках.....
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:55
Когда говорящие головы из НБУ что-то начинают советовать, следует делать наоборот. Пока нерезиденты будут выходить в нал из ОВГЗ, гривна будет падать. С учётом падения экспортной выручки и поступлений от заробитчан, упадёт ещё больше.
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:09
д... в Украине только воровать и по схемам все уводить проданное . Крысы малограмотные делают заключение ,что гривна стабильнее доллара? Сцуко и медицина такая и Мэр!
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:10
А я рекомендую вообще не держать гривну кроме как на покушать, чего НБУ не пишет что индекс Доу Джонса свалился за месяц на 1000 пунктов, где то около 40% такое случается не так уж и часто, в 2008 было падение на 50% но не такое как сейчас отвесное, тогда гривна свалилась с 4.9 на 9.5 и скорректировалас около 8.5, думаю не составиттруда вычислить сейчас курс грн. реальный, а не от НБУ. Но падение индексов не закончено, ожидается на 75% к осени и тогда уже будет весело, пачку масла будем покупать уже гривен по 150 .... А еще есть такие обязательства как гос долг, на сейчас он уже больше на 40% чем мес назад до падения фондового рынка, а если еще предположить что влаелци ОВГЗ захотят обналичить бумаги то ховайтесь!!!
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:59
100%. И математика тут еще ппроще. Ежемесячный официальный приток валюты в экономику Украины от заробитчан + 1 миллиард долларов.
Пару месяцев карантина (а он будет длится у нас не меньше) - это минимум минус чистые 3 миллиарда ( 2 месяца+ 1 месяц там на "заработать").
И это при самом удачном раскладе. В реальности прогнозируют закрытые границы до полугода, и даже может больше.
А значит и все 6-8 миллиардов не поступившей в страну валюты. Это в гривне эквивалентно 80-200 миллиардов.
Инфляцию в этом раскладе каждый сам посчитает
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Суб 21 бер, 2020 22:55
До сих пор масса акутальных столбов в разных банках 18,5-19 грязными, 18,5 даже моня давал.
Откупиться по 25, и это говорит тот кто в прошлом году орал :
скупиться на 26,4 чтобы потом слиться на 23,5 для откупа на 25 - чтобы немного отдышаться на 27 и почувствовать хоть не надолго себя хитросделанным, пока оно все опять откатываться назад не начало - Перемога !
а сейчас задним умом вы все тут умные , парнокопытные. А депо уже 20 с лишним лет давал стабильный и прогнозируемый доход, без валидола, битья лбом об стену от опоздания откупа в уходящий вагон и безсмысленного стирания потных кед. Не рекламирую - меньше народу - выше %. И действительно, допускаю что может быть всякое, в непростое время живем. У каждого, действительно, свой путь - кому то то же надо богатеть мыслью о раках по 5, но вчера, которых он так и не купил.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:28
Ну естественно, что власть имущим можно на депозитах держать, они то в любое время смогут свои бабки забрать. А вот для простого народа - это рулетка, не забрал вовремя - кури.
|