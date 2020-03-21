Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...

Додано: Суб 21 бер, 2020 22:55

Zebra написав: Surfer написав: Даже год назад доллар стоил дороже. А за год на депо гривна заработала около 15% : 27,18+15%=31,25 - курс безубыточности гривнедепо на сегодня. Только за последний год. Даже год назад доллар стоил дороже. А за год на депо гривна заработала около 15% : 27,18+15%=31,25 - курс безубыточности гривнедепо на сегодня. Только за последний год.

В каком банке давали 15% чистыми?

И почему ты не учитываешь, что можно было прошлой зимой продать по 27, а летом допустим откупиться по 25 ? Уже профит на сегодня был бы не сравнимый с депо. Каждый считает по своему. В каком банке давали 15% чистыми?И почему ты не учитываешь, что можно было прошлой зимой продать по 27, а летом допустим откупиться по 25 ? Уже профит на сегодня был бы не сравнимый с депо. Каждый считает по своему.

Zebra написав: Igor3777 написав: ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ?? ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

До сих пор масса акутальных столбов в разных банках 18,5-19 грязными, 18,5 даже моня давал.Откупиться по 25, и это говорит тот кто в прошлом году орал :скупиться на 26,4 чтобы потом слиться на 23,5 для откупа на 25 - чтобы немного отдышаться на 27 и почувствовать хоть не надолго себя хитросделанным, пока оно все опять откатываться назад не начало - Перемога !а сейчас задним умом вы все тут умные , парнокопытные. А депо уже 20 с лишним лет давал стабильный и прогнозируемый доход, без валидола, битья лбом об стену от опоздания откупа в уходящий вагон и безсмысленного стирания потных кед. Не рекламирую - меньше народу - выше %. И действительно, допускаю что может быть всякое, в непростое время живем. У каждого, действительно, свой путь - кому то то же надо богатеть мыслью о раках по 5, но вчера, которых он так и не купил.