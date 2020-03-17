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Резерви України на тлі валютного
ажіотажу скоротились до...

Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:45

Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні валютні резерви зменшилися більш ніж на $2,5 млрд, до $24 млрд, на фоні проведення Національним банком валютних інтервенції для згладжування курсових коливань.

Дивися повний текст Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до $24 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:45

“Резервы на сегодня превышают 24 млрд долларов. Резервы находятся в ценных бумагах высочайшего качества” в наших ОВГЗ что ли?
Что за секреты?
Хотя мы видели как в ЕС и США по причине начала полномасштабной эпидемии, 'БУМАГИ с инвест оценкой ААА упали на 30-50%'
Поэтому слова Чурия не внушают оптимизма.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:09

За неделю кому то подарили остаток реального ЗВР, а с пн ...... танцуют все!))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:30

Re: Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до

  amorroma_amorroma написав:Резервы на сегодня превышают 24 млрд долларов. Резервы находятся в ценных бумагах высочайшего качества

С трудом понимаю, как можно называть своими резервами чужие деньги, взятые в долг.
artlife
 
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