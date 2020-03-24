Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30
Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56
Re: Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
А у нас хватит ледяных катков на морги? Ну как в Мадриде? Такой сценарий я как вижу вам больше по душе... сначала орать против карантина - потом когда удасться сорвать карантин и получим кучу трупов - орать - давай менять власть, не справилась...если и тут получиться то можно воровать и все свалить на "папередников"...То есть ради смены места у кормушки и возможности заняться распилом бюджета готовы убить тысячи Украинцев? Я правильно понял?
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:02
вы видео этого гражданина переведите на итальянский и дайте посмотреть жителям Бергамо например..
PS конечно барыги наживаются на ситуации.. конечно экономике это все в минус.. но так везде во всех странах кроме Московии и Беларуси.. там короновируса эпидемии нет там это скрепы и лишняя хромосома).
|