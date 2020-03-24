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Кабмін продовжив карантин
на 30 днів у зв'язку з...

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

Ждем погромов и мародерства от тех кто остался без работы и денег...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:32

Экономически это будет очень больно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41

Investor_K так в этом и цель
ibuddd_a
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56

Re: Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

  Investor_K написав:Экономически это будет очень больно

А у нас хватит ледяных катков на морги? Ну как в Мадриде? Такой сценарий я как вижу вам больше по душе... сначала орать против карантина - потом когда удасться сорвать карантин и получим кучу трупов - орать - давай менять власть, не справилась...если и тут получиться то можно воровать и все свалить на "папередников"...То есть ради смены места у кормушки и возможности заняться распилом бюджета готовы убить тысячи Украинцев? Я правильно понял?
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:02

  Moneta написав:
вы видео этого гражданина переведите на итальянский и дайте посмотреть жителям Бергамо например..
PS конечно барыги наживаются на ситуации.. конечно экономике это все в минус.. но так везде во всех странах кроме Московии и Беларуси.. там короновируса эпидемии нет там это скрепы и лишняя хромосома).
Джон
 
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