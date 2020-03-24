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Кабмін продовжив карантин
на 30 днів у зв'язку з...

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

Ждем погромов и мародерства от тех кто остался без работы и денег...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:32

Экономически это будет очень больно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41

Investor_K так в этом и цель
ibuddd_a
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56

Re: Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

  Investor_K написав:Экономически это будет очень больно

А у нас хватит ледяных катков на морги? Ну как в Мадриде? Такой сценарий я как вижу вам больше по душе... сначала орать против карантина - потом когда удасться сорвать карантин и получим кучу трупов - орать - давай менять власть, не справилась...если и тут получиться то можно воровать и все свалить на "папередников"...То есть ради смены места у кормушки и возможности заняться распилом бюджета готовы убить тысячи Украинцев? Я правильно понял?
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:02

  Moneta написав:
вы видео этого гражданина переведите на итальянский и дайте посмотреть жителям Бергамо например..
PS конечно барыги наживаются на ситуации.. конечно экономике это все в минус.. но так везде во всех странах кроме Московии и Беларуси.. там короновируса эпидемии нет там это скрепы и лишняя хромосома).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:34

карантин

Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье.
И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может.
Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная.
Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей.
Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь.
Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:41

  ol_zy написав:Ждем погромов и мародерства от тех кто остался без работы и денег...

фоторобот у всех будет одинаков Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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