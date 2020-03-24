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Кабмін продовжив карантин
на 30 днів у зв'язку з...

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:09

Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.
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RomanTik
 
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