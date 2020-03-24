Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

Додано: Чет 26 бер, 2020 03:09
Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.
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