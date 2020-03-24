Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.
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RomanTik написав:Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.
Согласна с вами. Но только не факт, что обойдется только банкоматами. Хорошо, если в расход пойдут только толстосумы, а не обычные люди, одинокие старики, прохожие и тд
Джон Видео очень украинское и очень правильное. Такой уровень коррупции как у нас не поймут даже итальянцы. Сколько умрет от пониженного иммунитета в результате недоедания спишут на вирус, а не на фальшивых неразумных слуг народа.
deneg net написав:Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье. И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может. Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная. Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей. Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь. Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.
В чем правильные действия власти? В том что продали все маски и в том что завозят безконтрольно туристов? Так вот - действия власти - это исправление своих же ошибок, а вы их оправдываете.
На счет адекватности действий. Может все таки разные нужны методы когда в области или городе 0 зараженных 1 зараженный 10 зараженных 100 и 1000. У нас во многих областях 0 и 1. Так что нужно изза этих людей весь город или область останавливать?
Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.
deneg net написав:Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье. И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может. Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная. Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей. Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь. Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.
В чем правильные действия власти? В том что продали все маски и в том что завозят безконтрольно туристов? Так вот - действия власти - это исправление своих же ошибок, а вы их оправдываете.
На счет адекватности действий. Может все таки разные нужны методы когда в области или городе 0 зараженных 1 зараженный 10 зараженных 100 и 1000. У нас во многих областях 0 и 1. Так что нужно изза этих людей весь город или область останавливать?
Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.
Там слова "по официальным данным" где-то потерялись...
А чуть подробнее можно? -- А то что-то ни в Италии/Испании ни в Британии/Германии про эти "адекватно-эффективные методы" почему-то не знают.
aklex написав:Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.
Там слова "по официальным данным" где-то потерялись...
А чуть подробнее можно? -- А то что-то ни в Италии/Испании ни в Британии/Германии про эти "адекватно-эффективные методы" почему-то не знают.
Есть официальные данные по количеству занятых коек в больницах и количество умерших. Я надеюсь мы можем предположить, что если у человека совсем плохо - то он обратится в больницу и уже там вылечится или нет.Через статистику он пройдет. Неадекватных, кто умирает дома думаю ничтожно мало. Из этого количества можно предположить сколько примерно больных. Например в Житомирской области по всем больницам сейчас лечится 1 Covid.
В других областях и этого нет и даже еще не было с начала карантина.
Вот мировой опыт, где заболевших намного больше. Швеция, Япония, США
Изоляция потенциально больных и лиц с низким иммунитетом. Усиленный контроль всех приезжих. Остальные свободно перемещаются и ведут деловую активность. Если заразился-переболел человек- ничего страшного не происходит. Летальные случаи сводятся к минимальным значениям. И этого достаточно, чтобы не убивать экономику. Иначе через месяц люди начнут убивать друг друга.
aklex, 1. Не все заболевшие обращаются к врачу. 2. Не всем обратившимся делают тест. 3. Симптому могут проявиться на протяжении 14 дней с момента заражения, а это значит что у нас основная волна еще впереди. 4. "Если заразился-переболел человек- ничего страшного не происходит." - кроме того что этот человек пока у него проявятся симптомы и он переболеет - заразит еще 2-3 человек, а те в свою очередь - тоже еще 2-3. И вот она ж..па в полный рост - мест в больницах не хватает, пожилые родственники этих заболевших начинают умирать (т.к. детей нужно оставить у бабушки пока папа-мама на работе). 5. Потом когда вашему пожилому родственнику не хватит койки в больничке - вы же первый поднимете вой.
хотя да - карантин у нас делается через задницу, ну так это наши реалии - у нас всё так. Сначала про..ть вспышку, а потом с героизмом и превозмогая - рвать ягодицы борясь с последствиями некомпетентности.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik написав:aklex, 1. Не все заболевшие обращаются к врачу. 2. Не всем обратившимся делают тест. 3. Симптому могут проявиться на протяжении 14 дней с момента заражения, а это значит что у нас основная волна еще впереди. 4. "Если заразился-переболел человек- ничего страшного не происходит." - кроме того что этот человек пока у него проявятся симптомы и он переболеет - заразит еще 2-3 человек, а те в свою очередь - тоже еще 2-3. И вот она ж..па в полный рост - мест в больницах не хватает, пожилые родственники этих заболевших начинают умирать (т.к. детей нужно оставить у бабушки пока папа-мама на работе). 5. Потом когда вашему пожилому родственнику не хватит койки в больничке - вы же первый поднимете вой.
хотя да - карантин у нас делается через задницу, ну так это наши реалии - у нас всё так. Сначала про..ть вспышку, а потом с героизмом и превозмогая - рвать ягодицы борясь с последствиями некомпетентности.
4. А Вы в Украине живете? Вы должны были знать, что поток зараженных валит с января и полностью безконтрольно. Карантин ввели недавно. Где все эти зараженные из вашей формулы? они уже давно по вашей же формуле должны были переполнить все больницы. Где море трупов? Может формула неправильная и что-то не работает?
Ще один Хома ... Гляньте на календар - 31 грудня Китай сказав про нову хворобу , в середині лютого в Італії все було тихо . фактично 22-24 лютого вони "прокинулися" - але дуже частково . І тепер перенесіть дати на нас і спробуйте зробити апроксимацію на 2-3 тижні ... От була стаття про Італію : https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7107876/
aklex написав:Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.
Там слова "по официальным данным" где-то потерялись...
А чуть подробнее можно? -- А то что-то ни в Италии/Испании ни в Британии/Германии про эти "адекватно-эффективные методы" почему-то не знают.
Есть официальные данные по количеству занятых коек в больницах и количество умерших. Я надеюсь мы можем предположить, что если у человека совсем плохо - то он обратится в больницу и уже там вылечится или нет.Через статистику он пройдет. Неадекватных, кто умирает дома думаю ничтожно мало. Из этого количества можно предположить сколько примерно больных. Например в Житомирской области по всем больницам сейчас лечится 1 Covid.
В других областях и этого нет и даже еще не было с начала карантина.
Вот мировой опыт, где заболевших намного больше. Швеция, Япония, США
Изоляция потенциально больных и лиц с низким иммунитетом. Усиленный контроль всех приезжих. Остальные свободно перемещаются и ведут деловую активность. Если заразился-переболел человек- ничего страшного не происходит. Летальные случаи сводятся к минимальным значениям. И этого достаточно, чтобы не убивать экономику. Иначе через месяц люди начнут убивать друг друга.
Где есть?..
Это из 27-ми страно одной Европы? -- ну такой себе пример. При этом Шведы -- только в начала эпидемии -- что у них будет недели через две -- посмотрим. Британия в начале тоже грудь колесом выставляла -- "нам экономика важнее". Про Японию злые языки тулмачат -- что они очень-очень сильно не хотели переносить Олимпиаду. И цифры "немного" другие. После официального переноса -- с интересом наблюдаю. Штаты -- все аналогично Британии -- посмотрим на них через неделю-другую.