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Кабмін продовжив карантин
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Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:22

  Puente написав:Ще один Хома ...
Гляньте на календар - 31 грудня Китай сказав про нову хворобу , в середині лютого в Італії все було тихо . фактично 22-24 лютого вони "прокинулися" - але дуже частково . І тепер перенесіть дати на нас і спробуйте зробити апроксимацію на 2-3 тижні ...
От була стаття про Італію : https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7107876/

А чому Італію порівнювати? Там взагалі мало ознак схожості з Україною. У вашій же статті там виділено.
Чому не Єгіпет, Вєтнам наприклад?
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/vietnam/

Чи великі очі бачать тільки катастрофи?
aklex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:31

  aklex написав:
  Puente написав:Ще один Хома ...
Гляньте на календар - 31 грудня Китай сказав про нову хворобу , в середині лютого в Італії все було тихо . фактично 22-24 лютого вони "прокинулися" - але дуже частково . І тепер перенесіть дати на нас і спробуйте зробити апроксимацію на 2-3 тижні ...
От була стаття про Італію : https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7107876/

А чому Італію порівнювати? Там взагалі мало ознак схожості з Україною. У вашій же статті там виділено.
Чому не Єгіпет, Вєтнам наприклад?
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/vietnam/

Чи великі очі бачать тільки катастрофи?

Можем с Ираном сравнить -- если так жаркие страны нравятся...
В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.


Или вот от BBC:
Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем не праздничное.

Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с Covid-19 может стремительно ухудшиться.

Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он - врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана.

Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег - в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса.


Или с рашкастаном сравнивать предлагается? -- так даже на их официальном канале "Раисся1" говорят "все плохо будет":
"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", — сказал он.
Малышев отметил, что за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека — почти в три раза больше, чем днем ранее.
"Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки.
_hunter
 
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