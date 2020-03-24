Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

Додано: Чет 26 бер, 2020 15:53

_hunter

Вот видите, начинаете понемногу сравнивать и находить отличия.

Не все так однозначно с распространением. Очень зависит от плотности населения, от традиций (особенно обнимашек-целовашек).

Вот найдите страну со схожей плотностью и сравнивайте.

Если бы было адекватное правительство, то начали бы считать.

А итог какой нам нужен?

Если Вы хотите достичь максимальной цели - чтобы никто не заболел - это тотальное прекращение любого передвижения. Итог - начинаем вымирать из-за отсутствия еды.

Я надеюсь мы понимаем, что нам бороться с этим придется 2-4 года, пока большинство переболеет и выработается иммунитет.



Или ставим средние цели - выживаем - для этого нужно хоть как-то работать.



Все паникеры настроены на то, что они надеяться пересидеть вирус. Ага как раз.



И совсем что-бы было хорошо у нас всегда есть 2 приятных бонуса.

1. Дефолт со всеми прелестями.

2. И на это дело Раша смотреть будет? Нуда, у нее армия стоит на нашей границе и учения до сих пор проводит по захвату еще территорий.

Так что несколько смертей от пандемии покажуться нам погрешностью статистики.