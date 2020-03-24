Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Puente написав:Ще один Хома ... Гляньте на календар - 31 грудня Китай сказав про нову хворобу , в середині лютого в Італії все було тихо . фактично 22-24 лютого вони "прокинулися" - але дуже частково . І тепер перенесіть дати на нас і спробуйте зробити апроксимацію на 2-3 тижні ... От була стаття про Італію : https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7107876/
Puente написав:Ще один Хома ... Гляньте на календар - 31 грудня Китай сказав про нову хворобу , в середині лютого в Італії все було тихо . фактично 22-24 лютого вони "прокинулися" - але дуже частково . І тепер перенесіть дати на нас і спробуйте зробити апроксимацію на 2-3 тижні ... От була стаття про Італію : https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7107876/
Можем с Ираном сравнить -- если так жаркие страны нравятся...
В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.
Или вот от BBC:
Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем не праздничное.
Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с Covid-19 может стремительно ухудшиться.
Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он - врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана.
Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег - в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса.
Или с рашкастаном сравнивать предлагается? -- так даже на их официальном канале "Раисся1" говорят "все плохо будет":
"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", — сказал он. Малышев отметил, что за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека — почти в три раза больше, чем днем ранее. "Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки.
_hunter Вот видите, начинаете понемногу сравнивать и находить отличия. Не все так однозначно с распространением. Очень зависит от плотности населения, от традиций (особенно обнимашек-целовашек). Вот найдите страну со схожей плотностью и сравнивайте. Если бы было адекватное правительство, то начали бы считать. А итог какой нам нужен? Если Вы хотите достичь максимальной цели - чтобы никто не заболел - это тотальное прекращение любого передвижения. Итог - начинаем вымирать из-за отсутствия еды. Я надеюсь мы понимаем, что нам бороться с этим придется 2-4 года, пока большинство переболеет и выработается иммунитет.
Или ставим средние цели - выживаем - для этого нужно хоть как-то работать.
Все паникеры настроены на то, что они надеяться пересидеть вирус. Ага как раз.
И совсем что-бы было хорошо у нас всегда есть 2 приятных бонуса. 1. Дефолт со всеми прелестями. 2. И на это дело Раша смотреть будет? Нуда, у нее армия стоит на нашей границе и учения до сих пор проводит по захвату еще территорий. Так что несколько смертей от пандемии покажуться нам погрешностью статистики.
aklex написав:_hunter Вот видите, начинаете понемногу сравнивать и находить отличия. Не все так однозначно с распространением. Очень зависит от плотности населения, от традиций (особенно обнимашек-целовашек). Вот найдите страну со схожей плотностью и сравнивайте. Если бы было адекватное правительство, то начали бы считать. А итог какой нам нужен? Если Вы хотите достичь максимальной цели - чтобы никто не заболел - это тотальное прекращение любого передвижения. Итог - начинаем вымирать из-за отсутствия еды. Я надеюсь мы понимаем, что нам бороться с этим придется 2-4 года, пока большинство переболеет и выработается иммунитет.
Или ставим средние цели - выживаем - для этого нужно хоть как-то работать.
Все паникеры настроены на то, что они надеяться пересидеть вирус. Ага как раз.
И совсем что-бы было хорошо у нас всегда есть 2 приятных бонуса. 1. Дефолт со всеми прелестями. 2. И на это дело Раша смотреть будет? Нуда, у нее армия стоит на нашей границе и учения до сих пор проводит по захвату еще территорий. Так что несколько смертей от пандемии покажуться нам погрешностью статистики.
Жду предложений. Это же не я писал: "Италия мне не нравится -- давайте с Зимбабве сравнивать".
Да уже сразу стоит писать -- лет 20-40 -- так прогноз гараздо солиднее выглядит.
aklex Та можна ні на кого не дивитися - тільки на самих себе ... Я статтю про Італію привів тільки тому , що там є часовий графік росту . Само собою - можна дивитися на Швецію зараз - тим більше , що вони з какрантинами не поспішають . Хоч у них вже 2840/70 . Дивимося ... І маємо на увазі , що дехто ( насправді майже всі ) статистику підправляє - спеціально , чи ось така вона у них . Наприклад , ті ж німці не перевіряли раніше ( може почнуть ) смертельні випадки від загострення при ГРВІ - а може то був корона ?