За умов жорсткого карантину, у половини українців...

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Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата. Да и что лучше, тот же Faceless в течение дня все ветки просмотрел, написал 100 постов, удалил 50, забанил 10-ых, - и все равно остался с голой ставкой одной Хотя премии-надбавки-бонусы вполне заслужил Поэтому, что лучше, всем срезать оклад, но оставив надбавки и премии, или оставить одну только голую ставку, уравняв труженика и лентяя. Аналогично и с другими профессиями.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится. На всякий случай повторю - у правительства в принципе нет никаких оснований диктовать ЗП для частных организаций, только уровень минималки диктовать. Там, где снизят зарплаты (а это уже происходит) - это личное дело конкретного бизнеса и конкретного работника. О том, что лучше, что срезать и насколько, бизнес сам разберется, без вмешательств правительства. И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Аlександр написав:Так это и есть цивилизованное рыночное решение, собрать за большим круглым столом представителей бизнеса и предпринимательства, предложив им снизить цены (на основании рыночных объективных причин) и зарплаты (если нет возможности удержать).
У вас неверное представление о понятии "рыночный". Сговор работодателей, диктовка условий оплаты труда государством - к рыночным не относится. Если действительно есть рыночные объективные причины, то бизнес сам найдет, как на них реагировать, без круглых столов и диктата со стороны правительства.
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было? Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях? Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете? А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок. Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится.
Так а я о чем говорю
Faceless написав:И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Ну цифры я просто условные взял Тогда непонятно, зачем же вы здесь теряете время
Faceless написав:
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было?
И еще как Тем, что людям элементарно запретили работать, плюс вдогонку теперь человек не может за рубеж уехать трудиться.
Faceless написав:Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях?
Так в том-то и дело, что если сейчас начать тупо деньги печать, раздавая налево, направо, то получатель минималки, вернее тот человек, который зарабатывает минзарплату, сможет на нее еще меньше купить. И остальные тоже.
Faceless написав:Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете?
Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Faceless написав:А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок.
Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Faceless написав:Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Аlександр написав:Так в том-то и дело, что если сейчас начать тупо деньги печать, раздавая налево, направо, то получатель минималки, вернее тот человек, который зарабатывает минзарплату, сможет на нее еще меньше купить. И остальные тоже.
По вашему предложению он (и другие тоже) тоже сможет еще меньше купить на еще меньшую зарплату.
Аlександр написав:Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Урок арифметики, видно, не усвоен. Вы предлагаете урезать зарплату на 50%. Было у человека 20 000, отнимаем половину (это и есть 50%, если не знаете) - получаем 10 000. В два раза меньше. Бинго. Сначала цены снизить, а потом зарплаты - а откуда эти зарплаты и прочие платежи платить, если выручка упадет (и так бы упала из-за падения спроса, тут еще и цены принудительно вниз) и на выходе одни убытки?
Аlександр написав:Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Сильно там подешевели импортные промышленные и продовольственные товары? О каких налоговых плюшках речь вообще, бюджету и без них хана.
Аlександр написав:Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Хочу сказать, что не надо лезть в ту сферу, что и сама без особого вмешательства разберется, что ей делать. Бизнес сам разберется, как ему перенести этот кризис - кто-то на накопленном жирке продержится, кто-то пойдет на сокращения, кто-то разорится - в кризис для части бизнеса это неизбежно. И не надо из себя строить великого кормчего и лезть со своими директивами снизить зарплату и снизить цены, никогда это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Вы хоть действительно курс арифметики за младшие классы повторите, и основы экономики, а то сразу взялись "решение кризиса" предлагать - в лучших традициях вашей любимой зе-команды
Аlександр написав:Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Урок арифметики, видно, не усвоен. Вы предлагаете урезать зарплату на 50%. Было у человека 20 000, отнимаем половину (это и есть 50%, если не знаете) - получаем 10 000. В два раза меньше. Бинго.
20 000 грн / 1.5 = 10 000 грн?
Faceless написав:Сначала цены снизить, а потом зарплаты - а откуда эти зарплаты и прочие платежи платить, если выручка упадет (и так бы упала из-за падения спроса, тут еще и цены принудительно вниз) и на выходе одни убытки?
От последующего увеличения спроса и оборота. Есть разница между ценами на сыр-колбасу по 150 - 180 грн, 200 - 250 грн текущую и 300+ грн, если начать тупо печатать деньги? При этом, минималка не изменится, а зарплаты так или иначе безальтернативно порежут.
Faceless написав:
Аlександр написав:Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Сильно там подешевели импортные промышленные и продовольственные товары? О каких налоговых плюшках речь вообще, бюджету и без них хана.
Подешевевший бензин, газ, аренда, некоторые налоговые послабления - уже свершившийся факт.
Faceless написав:
Аlександр написав:Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Хочу сказать, что не надо лезть в ту сферу, что и сама без особого вмешательства разберется, что ей делать. Бизнес сам разберется, как ему перенести этот кризис - кто-то на накопленном жирке продержится, кто-то пойдет на сокращения, кто-то разорится - в кризис для части бизнеса это неизбежно. И не надо из себя строить великого кормчего и лезть со своими директивами снизить зарплату и снизить цены, никогда это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Вы хоть действительно курс арифметики за младшие классы повторите, и основы экономики, а то сразу взялись "решение кризиса" предлагать - в лучших традициях вашей любимой зе-команды
В ближайшее время в Украине хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 15-20 %. Причиной этого станет рост цен на продовольственную пшеницу.
Такой прогноз дают во Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины", передает "Интерфакс-Украина".
Согласно заявлению организаций, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.
"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - заявили в ассоциации.
Кроме того, в организации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.
В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен.
В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.
"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", - говорится в обращении ассоциаций.
И это на фоне существенного снижения цен на дизтопливо, так любимой экспортерами девальвации, отсутствия обязательной продажи части валютной выручки, а также налоговых плюшек в виде отмены платы за землю, недвиги.
Я понял, вы не просто безграмотны, но и не обучаемы, курс младших классов осилить не смогли. Иначе такие глупости, причем в который раз, не повторяли бы. Да, видимо, по вашей логике, в "два раза меньше" - это вообще зарплата в ноль, да?
Аlександр написав:От последующего увеличения спроса и оборота. Есть разница между ценами на сыр-колбасу по 150 - 180 грн, 200 - 250 грн текущую и 300+ грн, если начать тупо деньги печатать? При этом, минималка не изменится, а зарплаты так или иначе безальтернативно порежут.
Я не зря вам рекомендовал почитать хотя бы азы основ экономики. Тогда вы бы знали, что спрос - это функция от цены, и изменением цены спрос на товар не изменяется, изменяется объем спроса. И если цена падает ниже себестоимости, возросший оборот от убытков не спасет - а наоборот, только их увеличит. Колбаса не подорожает само по себе в мгновение ока, и зарплаты не режут одномоментно, на какой-то период покупательная способность зарплат упадет, потом со временем восстановится - как это происходит при каждом кризисе. Цена на "колбасу" сама по себе не имеет значения. Так или иначе покупательная способность зарплат снизится, кое-где и сами зарплаты - это не надо форсировать никакими глупыми вмешательствами и сговором работодателей. При этом все ваши "рекомендации" приведут только к более глубокому кризису и как следствие в потребности "печатать" еще больше.
Аlександр написав:И это на фоне существенного снижения цен на дизтопливо, так любимой экспортерами девальвации, отсутствия обязательной продажи части валютной выручки, а также налоговых плюшек в виде отмены платы за землю, недвиги.
Вы тут банальную арифметику не осилили, а беретесь оценивать, насколько удешевление дизтоплива на внешнем рынке должно было снизить цены на хлеб? Не смешите. Сейчас много развивающих уроков для детей онлайн, найдите по арифметике
Я понял, вы не просто безграмотны, но и не обучаемы, курс младших классов осилить не смогли. Иначе такие глупости, причем в который раз, не повторяли бы. Да, видимо, по вашей логике, в "два раза меньше" - это вообще зарплата в ноль, да?
В два раза - значит, наполовину Не у всех ведь получается окончить младшие классы и модератором форума стать
Faceless написав:
Аlександр написав:От последующего увеличения спроса и оборота. Есть разница между ценами на сыр-колбасу по 150 - 180 грн, 200 - 250 грн текущую и 300+ грн, если начать тупо деньги печатать? При этом, минималка не изменится, а зарплаты так или иначе безальтернативно порежут.
Я не зря вам рекомендовал почитать хотя бы азы основ экономики. Тогда вы бы знали, что спрос - это функция от цены, и изменением цены спрос на товар не изменяется, изменяется объем спроса. И если цена падает ниже себестоимости, возросший оборот от убытков не спасет - а наоборот, только их увеличит. Колбаса не подорожает само по себе в мгновение ока, и зарплаты не режут одномоментно, на какой-то период покупательная способность зарплат упадет, потом со временем восстановится - как это происходит при каждом кризисе. Цена на "колбасу" сама по себе не имеет значения. Так или иначе покупательная способность зарплат снизится, кое-где и сами зарплаты - это не надо форсировать никакими глупыми вмешательствами и сговором работодателей. При этом все ваши "рекомендации" приведут только к более глубокому кризису и как следствие в потребности "печатать" еще больше.
А где я запостил, чтобы цена была ниже себестоимости Это уже ваши производные-логарифмы. Я же предложил цены немного интегралом нагнуть, для чего есть все предпосылки. В том числе и 3.5-кратный девал с 2014 года. Неужели проели? Отнюдь. Но если будут перегибы, то тогда конечно, одно из двух - либо дефицит, либо бодяжное качество.
Faceless написав:
Аlександр написав:И это на фоне существенного снижения цен на дизтопливо, так любимой экспортерами девальвации, отсутствия обязательной продажи части валютной выручки, а также налоговых плюшек в виде отмены платы за землю, недвиги.
Вы тут банальную арифметику не осилили, а беретесь оценивать, насколько удешевление дизтоплива на внешнем рынке должно было снизить цены на хлеб? Не смешите. Сейчас много развивающих уроков для детей онлайн, найдите по арифметике
Ах! Если бы вы еще умели читать не только себя. Помимо дизтоплива, я еще ряд причин перечислил.
Аlександр написав:В два раза - значит, наполовину Не у всех ведь получается окончить младшие классы
Но вы старайтесь
Аlександр написав:А где я запостил, чтобы цена была ниже себестоимости Это уже ваши производные-логарифмы. Я же предложил цены немного интегралом нагнуть, для чего есть все предпосылки. В том числе и 3.5-кратный девал с 2014 года. Неужели проели? Отнюдь. Но если будут перегибы, то тогда конечно, одно из двух - либо дефицит, либо бодяжное качество.
Во-первых, бизнес и так на конкурентном рынке ставит цену такую, чтобы прощупать максимальный доход, т.е. там, где рост цены привел бы бОльшему падению объема спроса и соответственно падению выручки, а снижение цены - не привело бы к достаточному росту объема спроса, чтобы выручка не упала. Этот баланс периодически прощупывается всякими акциями. Вы предлагаете вмешаться в этот механизм (это уже нерыночный метод) и принудительно снизить цену. Исходя из первой предпосылки, это существенно обвалит выручку - объем спроса не возрастет достаточно. Не надо весь бизнес считать дураками. Во-вторых, что куда проще объяснить - вы там предлагали обвалить цены сразу на треть. Для многих товаров это куда выше торговой наценки. В-третьих, неизбежное последствие подобных вмешательств в рыночные механизмы - проявление "черного рынка" в той или иной степени. Товары просто будут исчезать из продажи в контролируемых точках, и продаваться в неконтролируемых, появятся всякие ухищрения, как продать товар/услугу по реальной, рыночной цене, а не навязанной вами. Весь это цирк уже проходили, история знает достаточно примеров, и все говорят об ущербности предлагаемого вами подхода.
Аlександр написав:Ах! Если бы вы еще умели читать не только себя. Помимо дизтоплива, я еще ряд причин перечислил.
А вы, кроме себя еще что-то слышите? Есть мировые цены на сырье - если вы пытаетесь прогнуть на него цены внутри, все оно просто уйдет на экспорт. Есть импорт, которому чихать на ваши идеи о снижении цен, расходы на него у наших предприятий не упадут - это все, от оборудования и материалов до услуг и лицензионных платежей. Все ваши инициативы по директивной установке цен и зарплат обречены на провал по определению, мало того, они только усугубят ситуацию, вызовут дисбалансы, заведут еще большую часть экономики в тень, спровоцируют панику у населения и желание вывести капитал отсюда у бизнеса.
Faceless написав:Этот баланс периодически прощупывается всякими акциями. Вы предлагаете вмешаться в этот механизм (это уже нерыночный метод) и принудительно снизить цену. Исходя из первой предпосылки, это существенно обвалит выручку - объем спроса не возрастет достаточно. Не надо весь бизнес считать дураками. Во-вторых, что куда проще объяснить - вы там предлагали обвалить цены сразу на треть. Для многих товаров это куда выше торговой наценки.
Не думаю. Те же акционные колбасы-сыры в Сильпо продавались по 150 - 180 грн или бутылка молока вместо 27 - 28 грн по 21 - 23 грн. Причем свежие продукты. Неужели производители и магазины продавали в убыток себе? Тем более не забывайте, что продуктовые рынки закрыты, куда фермерам сейчас девать свой товар? Разве что массово со скидкой в торговые сети.
Faceless написав:В-третьих, неизбежное последствие подобных вмешательств в рыночные механизмы - проявление "черного рынка" в той или иной степени. Товары просто будут исчезать из продажи в контролируемых точках, и продаваться в неконтролируемых, появятся всякие ухищрения, как продать товар/услугу по реальной, рыночной цене, а не навязанной вами. Весь это цирк уже проходили, история знает достаточно примеров, и все говорят об ущербности предлагаемого вами подхода.
Совершенно верно, рынки закрыли - продукты исчезли, в магазинах их цена в разы возросла! И все эти манипуляции-спекуляции, вы называете "рыночным подходом с рыночной ценой".
Faceless написав:
Аlександр написав:Ах! Если бы вы еще умели читать не только себя. Помимо дизтоплива, я еще ряд причин перечислил.
А вы, кроме себя еще что-то слышите? Есть мировые цены на сырье - если вы пытаетесь прогнуть на него цены внутри, все оно просто уйдет на экспорт.
Очень и очень плохо, раз вы считаете, чтобы товар производимый внутри страны, по цене не уступал аналогичному импортному. А для более низких цен есть все предпосылки - это и 3.5-кратный девал, и в разы низкие зарплаты, и отмена продажи обязательной валютной выручки экспортерам + подешевевшая нефть, энергоносители, разные там налоговые плюшки, в частности, отмена налога на землю, недвиги.
Faceless написав:Есть импорт, которому чихать на ваши идеи о снижении цен, расходы на него у наших предприятий не упадут - это все, от оборудования и материалов до услуг и лицензионных платежей. Все ваши инициативы по директивной установке цен и зарплат обречены на провал по определению, мало того, они только усугубят ситуацию, вызовут дисбалансы, заведут еще большую часть экономики в тень, спровоцируют панику у населения и желание вывести капитал отсюда у бизнеса.
Если только этот импорт - айфон или авто. А бизнес и так с оффшоров не слазит, избегая налогообложения или же экспортируя по заниженной стоимости с последующей перепродажей по реальной цене. Вот поэтому, Зеленскому и правительству нужно за большой круглый стол собрать промышленников-предпринимателей.