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У Кабміні попередили українців
про ризики несплати за ЖКП

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:46

  rajdugasat написав:
  Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.

Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда! :evil:


а что ответил НКРЕКП?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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