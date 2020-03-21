У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП

rajdugasat написав:Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.
Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!
а что ответил НКРЕКП?