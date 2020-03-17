Панічне зняття депозитів тривало лише декілька днів, після чого клієнти заспокоїлися.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22
Населення не поспішає знімати депозити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення не поспішає знімати депозити.
Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22
статья 2015 года? вообще-то в 90% депозитах нельзя снять деньги раньше окончания срока депозита, даже с потерей %, как это было в прошлый кризис 2014 года...
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:34
Не знімають, тому що у банках нема валюти.
Навіть у державному Ощадбанку (Закарпаття).
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:49
Re: Населення не поспішає знімати депозити
Може не забирає, тому що банки не віддають.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:51
Re: Населення не поспішає знімати депозити
Точно. Хрен раньше срока снимешь.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:23
Ну если закрыть часть отделений, закрыть общественный транспорт и повесить две таблички "без маски не входить" и на соседней аптеке "масок нет", то можно сделать очень много выводов о доверии людей банковской системе.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:37
А что навить, ощад это халепа. А вот сильные банки как то альфа и др. не могут выдать валюту, это настораживает.
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